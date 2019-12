BTS开启的美国新年...时代广场公演. December. 19, 2019 07:43. by 金正恩 kimje@donga.com. 防弹少年团(BTS)将登上美国约2500万名观众观看的迎新年现场表演舞台。 防弹少年团将出演于本月31日在美国纽约时代广场举行的ABC电视台新年前夜特辑节目《迪克•克拉克的跨年摇滚夜(Dick Clark's New year's Rockin' Eve)》。今年迎来第48届的《迪克•克拉克的跨年摇滚夜》是美国当地最大规模的迎新年现场表演。 《迪克•克拉克的跨年摇滚夜》每年12月31日晚开始播出,和观众们一起迎接新年。纽约时代广场、洛杉矶、新奥尔良、迈阿密等4个城市将举行歌手们的庆祝公演。以纽约当地时间为准,将从31日晚8时开始现场直播5个半小时。国内也将从2020年1月1日上午9点55分开始通过Mnet进行实况转播。 防弹少年团此次是第二次出演该节目。2017年在好莱坞事前录制了舞台。当时他们演唱了《DNA》和《MIC Drop》两首歌曲。BTS将成为唯一两次及以上出演该节目的韩国歌手。此次BTS的舞台是纽约时代广场的演出,这一点引人注目。因为每年在时代广场举行的纽约传统迎新年活动“水晶球落球仪式”会和BTS舞台相遇。水晶球落球仪式是配合新年倒计时,大型水晶球落下的亮点活动。据《迪克•克拉克的跨年摇滚夜》官方社交网站(SNS)透露,纽约时代广场舞台上,与BTS一起出演的明星还有嘻哈明星波兹•马龙、乡村歌手山姆•亨特、摇滚歌手艾拉妮斯•莫莉塞特和百老汇音乐剧《Jagged Little Pill》的演员们。

한국어