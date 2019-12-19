中国百度人工智能芯片将由三星制造. December. 19, 2019 07:43. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子将批量生产中国最大的网络搜索引擎企业百度的人工智能芯片。 三星电子18日表示，将从明年初开始生产以14纳米工艺为基础的百度的人工智能芯片“昆仑”。百度是大陆市场上第一家大型客户，目前主要依靠台积电（TSMC）等台湾半导体代工生产企业。 半导体业界相关人士表示：“华为、阿里巴巴等中国的半导体设计公司主要与台积电等台湾代工企业联系紧密，三星突破这个缝隙，与百度等超大型企业签订了合约，具有不少的意义。” 百度的“昆仑”（818-300，818-100）是一款可用于从云计算到边缘计算等多领域的人工智能芯片。两家公司从产品开发阶段开始就一直保持着紧密合作。三星相关人士解释说：“百度的自主架构‘XPU’和三星电子14纳米工艺的‘I-Cube包装技术’具有可以实现协同效应的高性能。” 三星电子在高性能计算（HPC）上采用了最优化的代工解决方案，与现有解决方案相比，电力和电气信号质量提高了50%以上。三星方面解释说，改善了向芯片传达信号时产生的噪音，维持了一定的电压，电路比以前更加稳定。 百度负责人工智能半导体开发的首席架构师欧阳剑说：“昆仑是一个以高性能和可靠性为目标的非常具有挑战性的项目，如果没有三星HPC采用的代工技术，将很难取得想要的结果。” 三星电子计划通过与百度的合作，将事业营业从移动用半导体扩大到人工智能、HPC、云计算等多种领域。三星电子DS部门代工部常务李尚贤（音译）表示：“今后将通过环保系统提供设计支持，提供新一代包装技术等综合代工解决方案。”三星的中国攻略预计也将对2030年实现全球系统半导体第一的目标起到利好作用。 据市场调查机构“趋势调查”透露，今年第四季度（10~12月），三星电子在代工市场中的占有率为17.8%，与排名第一的台积电（52.7%）差距较大。但是，三星电子第四季度的代工销售额预计会比去年同期增加19.3%，达到34.7亿美元（约40568亿韩元），明年还会增加。业内人士表示：“如果三星明年正式进行7纳米极紫外光刻（EUV）工艺，三星的技术力反而会稍微领先台积电。”

한국어