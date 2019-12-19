克服挫折、手术等逆境，成功穿上MLB运动服的金广铉. December. 19, 2019 07:43. by 金培中 wanted@donga.com. 白色运动服上衣上印有红色“33”背码，红色帽子。对穿着相似氛围的SK队服，10多年来一直活跃在KBO联赛赛场的他来说，新队服显得毫不陌生。现在他只要展示在国内舞台上一直展现的实力就可以了。 金广铉(31岁)与美国职业棒球大联盟(MLB)传统强队圣路易斯红雀队携手，终于实现了自己的梦想。《圣路易斯Post-Dispatch》18日报道称，“圣路易斯队与金广铉签订了2年800万美元(约93亿4000万韩元)的合同。”同一天，《The Athletic》报道称，“金光贤每年根据成绩获得的奖金最多可达150万美元。”这相当于2年最高1100万美元。这待遇与从2016年开始在圣路易斯给主场球迷留下美好回忆的吴升桓(现三星)一样。 在当天的记者会上，金广铉一直面带微笑，他发表感言说：“非常期待，也很激动。2020赛季真的是非常重要的赛季。虽然先发投手是最棒的剧本，但第一个目标是成为在球队需要的位置上需要的选手。我会忠实于自己所扮演的角色。” 国家国联盟(NL)中部赛区所属的圣路易斯队是传统强。球队曾19次夺得NL冠军，11次获得世界大赛(WS)冠军。进入秋季舞台后，凭借超越客观战斗力的坚忍不拔的竞技能力，球队获得了“秋日僵尸”的外号。2019赛季球队以中部赛区第1名的成绩时隔4年进入季后赛，但被WS冠军华盛顿国民队连下4场惨遭淘汰，颜面扫地。首发阵容清一色的右撇子投手，局限性十分明显。金广铉在左手投球方面有着丰富的首发经验，预计他将和米尔斯•麦克勒斯、杰克•普莱赫蒂、达科塔•赫德森等一起担任首发。 与此前一直顺风顺水的柳贤振(32岁)不同，以“2号投手”的身份通过POSTING系统(非公开竞标)从KBO联赛直达MLB的金广铉的顶级联赛挑战记非常曲折。2014赛季结束后首次挑战MLB的金广铉当时与提出200万美元(最高额)报价的圣地亚哥教士队进入了个人待遇协商阶段，但由于双方在年薪等方面存在分歧，最终未能实现梦想。 雪上加霜的是，2016赛季后他接受了肘部手术，并与SK队签订了4年的自由签约选手(FA)合同，“顶级联赛”的梦想似乎离他越来越远。因为在受伤的情况下必须东山再起，而且金广铉在FA合同期满后，直到34岁才有机会挑战美国舞台。 左手肘部留有V字型20厘米大小的大手术疤痕的金广铉在康复过程中一直默默地流着汗。在自己的KBO联赛冠军戒指保管箱里，连胳膊肘上的碎骨也一起放进去，每次观看都卧薪尝胆。2018赛季复出后，金广铉在当年的韩国大赛(KS)上以时速154公里的强速球为球队最终夺冠画上了句号，2019赛季在没有“管理模式”的情况下，他取得了17胜6负、平均责任失分2.51的成绩，自2010赛季之后时隔9年追平个人最多胜记录，完美复活。从赛季初期开始，为了观察他不同寻常的表现，来自MLB的球探们大举涌入赛场。 当然也不能缺少原所属球队SK队的大局判断。为了球队的胜利，金广铉原本必须要履行完剩余合同，但是SK允许金广铉挑战MLB，在30岁出头的时候实现了梦想。 金广铉也没有忘记这样的感谢。在记者招待会的最后阶段，他拿出了写有亲自准备的“THANK YOU，SK”的牌子，并表示：“如果没有所属球队的允许，我不能来到这里。真的很感谢SK。”

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