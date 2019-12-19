美国：“做好了掸除2017年对朝选项灰尘进行使用的准备”. December. 19, 2019 07:43. by 华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.com. 美国国务院对朝政策特别代表兼副国务卿提名人史蒂芬·比根在访问韩国和日本之后，将于19日至20日闪电式访问中国。由于朝鲜提及“圣诞礼物”很可能与发射洲际导弹等远程导弹有关，比根为阻止这一举动展开了外交战。 美国国务院当地时间17日发布报道资料解释说：“比根代表将会见中国当局官员，讨论维持对朝鲜的国际团结的必要性。”访问中国本来不在比根亚洲之行的日程之中。 分析认为，美国此举是为了在明年大选前夕，防止对朝鲜中断核试验和试射远程导弹的可能性产生影响，因为美国总统特朗普一直把此当作外交功绩在宣传。而且，这是在中国和俄罗斯向联合国安理会提出放宽对朝制裁决议草案后仅过一天宣布的追加日程，从这一点来看，是为了敦促中国协助维持国际社会对朝制裁的统一战线。据悉，比根将在北京会见其对应者、中国外交部副部长罗照辉等，敦促中国进行说服和施压，履行对朝制裁并阻止朝鲜挑衅。 为使朝鲜不越过试射洲际导弹和核试验等“红线”，美国也在不断提高警告的调门。美国太平洋空军司令查尔斯·布朗当天在华盛顿对记者说：“回到2017年，当时（准备了）许多东西，我们已经做好了掸掉灰尘进行使用的准备。”据美国政治专门媒体《国会山》和军事专门媒体“military.com”报道，当被问到动用战略轰炸机B-1或隐形战略轰炸机B-2 Spirit来应对的可能性时，他回答说：“所有选项都在桌面，正在探讨最大限度的选项。”美国白宫高级顾问凯利安·康威当天则强调：“我们不会缓和美国对朝鲜的制裁，总统在维持制裁。”

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