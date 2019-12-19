在废弃的建筑物内开设“星夜电影院”. December. 19, 2019 07:44. by 全州=朴英民 /釜山=曹勇辉记者 minpress@donga.com,silent@donga.com. “能融洽地和邻居们一起唱歌，真是太好了。” 聚集在釜山东莱区忠烈大路(乐民洞)“1979年朴(pò)树屋”的居民们说“谢谢”并说了上述这一番话。朴木屋位于单人家庭和老龄人口较多的住宅区，成为和谐沟通的空间。 去年8月，东莱区购入了闲置多年的空楼。该项目耗资2.8亿多韩元，一楼为公用厨房和书吧，二楼为美术、木工艺、园艺等创作空间，楼顶为电影放映和长椅等表演展示空间。 在屋顶上，每个季度运营1次以上星夜电影院。在公用厨房，以食物为中心随时举行共同体聚会。二楼运营着13个居民参与项目。如果想要通观，还可以通过居民自治协议租赁场所。朴木屋紧邻市区铁路和公交站台，而且展览空间常年开放，自今年5月开馆至今，已接待游客5000多人次。 1970、80年代曾是全北全州市产业中心地的八福洞。这里是如实反映产业和时代变化的地方。一个个关门的工厂随着岁月的流逝，灰尘不断堆积，居民的居住环境也日益恶劣。但是，虽然不是鼎盛时期，但八福洞仍然有很多产业人力在工作，居民生活。全州市在2015年进行了新的试验。决定建设与产业园区不相称的综合文化空间。 全州市购买了停业23年的盒式磁带工厂。以居民、艺术家、企业家等为中心，制定了改变废工厂的方案。给废弃工厂注入生命的工作已经进行了两年多。 2018年，废工厂为艺术家准备了创作空间、展示设施、咖啡屋和书屋，以“八福艺术工厂”的名字重生。消除无聊枯燥感的艺术工厂为居民提供了新的工作岗位和居住环境，同时也成为了将韩屋村为主的全州观光地形拓展到产业园区的契机。 全罗北道茂朱郡是天然自然环境保存完好的清净地区。水清空气澄净。但居民便利设施不足。到21世纪初，城市里常见的澡堂也只有邑内(镇里)才有。 茂朱郡内5个面的居民要想洗澡，必须乘车20~30分钟到镇上。而且每周一次或一个月只有一两次。为了提高日常生活的生活质量，茂朱郡选择了澡堂。 在居民往来频繁的老面办事处(现行政福利中心)，开办了“小澡堂”。不单独制作男汤、女汤，而是按照星期男女分开使用。收费标准一般为2000元，满65至70周岁的收取1500元，70周岁以上和未上学儿童、低保户、残疾人免费。

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