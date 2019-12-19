比根闪电式访华……美国再提对朝军事选项. December. 19, 2019 07:44. . 结束三天两晚访韩日程的美国对朝政策特别代表史蒂芬·比根改变日程，决定于19日至20日对中国进行闪电式访问。美国国务院在公布比根访华一事时表示：“这是为了讨论维持对朝鲜的国际团结的必要性。”最近，中国与俄罗斯一起向联合国安理会提交了要求缓和对朝鲜制裁的决议草案，比根此行明确表明了要阻止中国脱离对朝鲜制裁动向的意图。 在这种情况下，美国太平洋空军司令查尔斯·布朗昨天表示：“（朝鲜如果强行挑衅，）我们在2017年做了很多事情，现在可以很快地掸掉灰尘准备（使用）”，“所有的选项都在桌面上。”他提到，两年前朝鲜持续进行洲际弹道导弹级“火星-15型”发射等挑衅后，美国研究了对朝鲜领导层进行轰炸训练和限制性先发制人攻击等强有力的军事选择。也就是说，对于拒绝对话和谈判的朝鲜，美国的警告不会仅限于单纯的恐吓。朝鲜与美国之间的“炸弹攻防战”正在演变为讨论军事选项的危机状况。 当然，两年前的紧急状况，恐怕很难照样沿用。虽然无核化谈判处于胶着状态，但美国正试图走对话和谈判之路。朝鲜虽然也连日发射“话语炮弹”，但至今仍然克制着公开挑衅。因此，相比军事选项，美国似乎更重视国际社会发出对朝鲜制裁的一致声音，向朝鲜施加压力。 但是，中国不仅没有对这样的朝鲜提出严重警告，反而表现出偏袒朝鲜要求放松制裁的态度。人们担心，在紧张局势加剧的情况下，如果对朝制裁队伍发生动摇，有可能被视为朝鲜威胁奏效的信号。朝鲜无视比根的谈判要求，连续发表强硬一边倒的声明，也与中国和俄罗斯充当靠山不无关系。因此，美国认为，即使是为了将朝鲜拉回无核化谈判，国际社会也应发出共同的声音，因此开始抓紧中国。 中国和俄罗斯要求缓和对朝制裁，也有动摇美国霸权的意图。但是，两国也不愿意看到无核化谈判脱离正轨、导致韩半岛紧张局势升级的情况。即使是为了阻止朝鲜挑衅引发东北亚国家核武装的“核多米诺骨牌”现象，也要维持对朝制裁的统一战线。

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