韩中日领导人会议将成为文在寅外交能力的考验场. December. 19, 2019 07:44. . 将于23日和24日在中国成都举行的第八届韩中日领导人会议，正值最近朝美紧张关系再次加剧，三国首脑为了东亚地区的和平与稳定，会以何种信息再次确认共同步调，成为关注的焦点。以三国首脑会谈为契机计划举行的韩日、韩中首脑会谈中，能否就为解决对立和矛盾持续不断的两国之间的悬案取得对话的进展，也令人好奇。因为此次会议是议题事前协调等准备过程不透明的“一团漆黑峰会”，而且是在东亚局势在一年半前的第七次峰会以后急剧变化的情况下召开。针对最近朝鲜接连试射导弹，美国警告朝鲜“对话局面破裂”。对于朝鲜单方面设定的年底时限，美国国务院对朝政策特别代表史蒂芬·比根断然拒绝，声称“无核化谈判没有最后期限”等，朝美之间一再相互施压。 韩中日在2018年5月东京第七次领导人会议上，曾通过以欢迎以促进韩半岛完全无核化和构建持久和平体制为目标的板门店宣言为内容的特别声明和共同宣言，确认了三国的共同步调。但该宣言发表后，韩半岛及东亚局势发生了不少变化。由于中国和俄罗斯一起包庇朝鲜，形成朝中俄三国互助，正在暗地里形成与韩美日合作体制对立的“新冷战结构”。朝美之间的对话虽然进行了两次首脑会谈，但是未能达到完全无核化这一世界期待，正在徘徊不前。日本一改以往强调朝鲜核威胁是安保“最大威胁”的强硬姿态，安倍晋三首相作出了无条件对话的和解姿态。 从三国领导人会议的启动到此前一段时间的进展，韩国的倡议起到了重要作用。在1999年第一届“东盟+3”峰会上，根据金大中总统提出的建立展望小组的建议，提出了建立东亚地区间合作机制的必要性。卢武铉总统先后参召三次“东盟+3”会议，每一次都会提出韩中日三国首脑会谈制度化和必要性，因此2008年在福冈举行了首次韩中日首脑会谈。当时，在中日关系的矛盾和对立中，中国接受了韩国的斡旋，三国领导人会议由此得以启动。但在启动后，时隔3年半于2015年重启，后来又时隔2年半于2018年再次召开，经历了诸多曲折和空白，这反映了两国间关系的矛盾和摩擦。 此次成都三国领导人会议中，安倍首相率先宣布将与文在寅总统举行首脑会谈，表现出恢复韩日首脑对话的意愿，再加上中国正在推进习近平主席明年上半年访问韩国、日本的外交日程，因此人们期待，两国间的对话和东亚地区秩序稳定化的网络能恢复正常。 改善韩日、韩中的双边关系也是迫在眉睫的课题。在韩日之间，因为日本对强制征用受害者的判决进行经济报复、韩国对《韩日军事情报保护协定》的应对等历史问题扩散到经济、安保的矛盾，在两国国民间的相互信赖度也前所未有地处于冰冻状态。日本媒体“NPO”6日公布的韩日国民相互认识调查中，对对方国家的印象“不好”的回答在韩日两国同样高达49.9%。该媒体10月份的调查显示，八成日本人对中国的印象是“不好”。这反映了韩日、中日之间改善关系的课题很多。 韩中日的东亚地区占世界人口的五分之一，占世界国内生产总值（GDP）的25%，在贸易方面也占近20%，是增长动力，也是未来地带。除领导人会议外，三国还运营着包括外交、经济、文化、农业等21个部长级会议在内的70多个政府间协议机制，正在实施的合作项目有100多个。 目前，由于美国、英国等强国的本国优先孤立主义和朝鲜核问题的威胁，世界正在持续着绝不平静的21世纪。在国民的眼睛和耳朵被国内政治所埋没的时候，外面却持续着事关国家和民族生存的安保、外交的激烈斗争。面对如此险峻的局势，韩中日领导人会议应寻求三国的共同利益，共同致力于东亚的生存，韩国有必要再次发挥韩中日领导人会议的倡议。从这个意义上说，此次峰会将成为文在寅外交力量的考验场。

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