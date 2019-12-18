警方、检方、法院、律师、科调研合作打造的20年冤狱. December. 18, 2019 07:34. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 警方昨日以涉嫌滥用职权等罪名正式立案调查华城连环杀人案第八起案件的承办民警和检察官等8人。警方同时还表示，当时将尹某当作真凶的决定性证据——国立科学调查研究院（科调研）的鉴定结果也被证实是伪造的。也就是说，国立科学调查研究院鉴定人在自己的研究过程中使用未经科学验证的研究，捏造了样本的分析结果。 虽说这是30多年前的事情，但从尹某被诬陷为真凶的过程来看，极其明显地显示，我国司法系统是如何不当地被用于针对社会弱者。警方对因小儿麻痹症而一条腿病瘸的尹某进行殴打，为了得到供认3天不让睡觉。查明真相的最后堡垒——国立科学调查研究院捏造了鉴定结果。负责调查的检察官表示，虽然实际现场情况和尹某的供认内容有很多不同之处，但是进行现场验证时并没有将此当作问题。受害人家的大门打开着，为什么腿脚不便的尹某非要越过高过人头的围墙不可，为什么墙上没有留下手脚痕迹，有很多值得怀疑的地方，但检察机关和法庭都没有提出疑问。 分配给尹某的国选辩护人，在终审判决时，没有任何理由就缺席。而代为承担的其他国选辩护人甚至没有见过尹某。一审被判无期徒刑的尹某主张无罪，但国选辩护人却提出荒唐的抗诉理由书，称这是初犯和因残疾导致的偶发性犯罪。尽管上诉理由书有两种相反的内容，但二审和三审法庭驳回了这一请求。司法部到底有没有认真阅读过案件记录？如果在从案件调查到终审的整个过程中，只要有一个人尽职尽责，恐怕也不至于走到确定冤屈杀人犯的最终判决这一步。在此期间，负责调查的检察官们受到“破格提拔”的奖励而退休，而尹某在服役20年后才于2009年被假释。 虽然警方正式立案，但这件事已经超过公诉时效，不可能进行处罚。当时的相关人员也瞄准这一点，或者隐瞒真相，或者将责任转嫁给已经死亡的同事。警方表示，当时参与调查的51名警察中，除死亡或行踪不明的14人外，其余37人已接受调查。除了没有直接参与不法行为外，了解这一事件真相的有关人员可能更多。这是一起行使国家公权力的人残忍践踏一个年轻人人生的事件。撇开参与程度、是否受到处罚，他们理应站在因自己的行为遭受巨大损失的尹某面前，进行真诚的道歉。

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