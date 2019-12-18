对朝外交试验结束了. December. 18, 2019 07:35. . 两年的对朝外交实验已经结束。由于朝鲜不断加大言辞威胁和接连发射导弹，24个月来罕见地维持的紧张空白终于告一段落。到2020年，几乎没有能持续无条件外交的动力。30年间，试图将朝鲜拉入主权国家和国际经济共同体的努力似乎失败了。 迄今为止，在与朝鲜的外交关系中，出现了无可争议的四个教训。第一，核武器的真正价值在于防止，而不是在于发动战争。核武器可以防止与用核武器武装的敌人促发战争。这样的现实有助于解释为什么朝鲜要开发核武器，为什么朝鲜的和平是很难实现的目标。美国以联合国安理会决议为基础，要求朝鲜无核化，但金正恩政权名义上提出的任何让步都不可能消除、缩小或中断朝鲜的核武器开发。 金正恩没有履行为实现无核化而努力的承诺，也没有这样的能力。同样，美国总统特朗普也无法给予金正恩要求的相当程度的制裁缓解等充分的补偿。于是，他们又折回了弹道导弹、悬崖战术、吹牛等经典手段。这绝对不会给朝鲜居民展现更好的经济和政治发展道路。更多的大规模杀伤性武器和导弹的力量终究只是“纸老虎”。这只老虎在纸上可能会咆哮，但如果实际使用，就会导致体制崩溃。 第二，首脑会谈应以坚实的外交基本框架为基础。旨在缓解朝美间冰冷气氛的首次首脑会谈是可接受的危险，但第二次首脑会谈必须等到事先协调好的工作人员提出公平协商方案。 2018年初，特朗普总统支持文在寅总统的和平构想，并即兴抓住同年6月在新加坡举行的首脑会谈的机会，这是一件好事。问题不在于美国和朝鲜领导人达成了四个议题，而是没有以此为突破口采取充分的后续措施。新加坡峰会虽然打破了表面的冰层，但未能打破沉睡在水面下的巨大利益关系冰山。在河内首脑会谈上，本应该发出朝美间差距很大的信号。当时的外交并不顺利。只是通过首脑会谈和夸张的言辞，引发了两位首脑想法一致的错觉。 第三，朝鲜的新一代精英们与其以长期斗争为代价，像韩国一样走向现代先进经济的道路，还不如将期望降低到与用核武装的柬埔寨相似的水平。特朗普总统向金正恩提议的光明未来现在应该换成其他的剧本。与中国更加紧密地接触可能会成为一种剧本。金正恩可以在核武器或经济发展两者中选择一项。 最后，韩国和美国有必要将焦点放在维持强有力的同盟上。共和党所属的美国总统以结束与朝鲜的长期冷战和结束的议题支持了韩国总统。但是，金正恩没有丝毫修改“金氏王朝”权力的准备。文在寅总统不应该为了成为自己遗产的南北和平而动用一切手段，而应该向着展示大韩民国的政治、经济、军事潜力，维持稳定这一更有限的目标前进。特朗普政府也为了集中于与崛起的强国的竞争，想通过与朝鲜的交易来减轻安保负担。可惜的是，这样的理由之中，任何一个似乎都没有朝鲜政权是否有决心和能力采取实质性的、合理的无核化措施更为重要。

한국어