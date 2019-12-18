中俄提出放宽对朝制裁决议草案，美国断然拒绝：“不是考虑的时候”. December. 18, 2019 07:35. by 朴湧, 申나리 parky@donga.com,journari@donga.com. 中国和俄罗斯突然向联合国安理会提交了要求允许南北铁路及公路连接事业、部分解除遣返朝鲜海外劳工等对朝制裁和重启六方会谈的决议草案。据悉，两国在提交相关决议草案之前，还与韩国政府共享了相关内容。 据路透社等媒体当地时间16日报道，中国和俄罗斯向安理会提交的要求解除对朝制裁的决议草案被理事国传阅。中国和俄罗斯11日曾在朝鲜无核化相关安理会会议上提出了解除或缓和对朝制裁的必要性，但提出要求解除对朝制裁的决议草案尚属首次。 中国和俄罗斯在决议案草案中要求：“安理会应该考虑朝鲜遵守相关决议，调整对朝制裁措施”，“对朝制裁委员会应该以人道主义和民间生计为目的，对免除对朝制裁的要求采取最友好的态度。”决议草案提到解除△禁止出口铜像（第2321号对朝制裁决议）、禁止出口海产品（第2371号）、禁止出口纤维和服装（第2375号）、遣返朝鲜海外劳工（第2375号，第2379号）等与朝鲜赚取外汇有关的制裁。两国还主张：“应该从现有的对朝制裁中免除韩朝铁路和公路合作项目。”分析认为，在朝美谈判陷入僵局的情况下，中国和俄罗斯想在联合国舞台上扩大有关韩半岛问题的影响力。也有分析认为，中俄可能是为了应对一旦朝鲜发射洲际导弹等重大挑衅引起美国要求加强制裁，先发制人地提及了放宽制裁。 但美国国务院当天表示，“现在不是考虑放宽制裁的时候。美国总统特朗普正在致力于改变朝美关系、构建持久和平、实现完全无核化目标的外交”，实际上拒绝了中国和俄罗斯的提案，因此决议案几乎不可能通过。 据韩国政府消息灵通人士透露，韩国政府通过中国、俄罗斯朝核问题首席代表、副代表等各级别官员之间的沟通，事先了解了决议草案中包含缓和涉及韩朝铁路及公路合作的制裁。据悉，不过，韩国政府认为，如果美国、英国、法国等其他常任理事国反对，决议草案通过的可能性微乎其微，因此没有向中国和俄罗斯表明特别立场。 有分析认为，韩国政府很难公开反对将南北合作事业纳入相关决议草案的制裁缓解对象。这是因为，韩国与朝鲜在去年4月27日发表的《板门店宣言》和9月19日发表的《平壤共同宣言》中，就京义线和东海线的铁路、公路连接及现代化事业达成了协议，并向美国和联合国要求给与现场调查制裁豁免，如果韩国反对中俄提出的决议草案，相当于违反了韩朝协议精神。韩国外交部官员17日就“是否与中俄进行了磋商”的提问，谨慎地表示：“韩国是利害当事国”，“但不能认为已经谈到了中俄决议中应该包含什么和应该删除什么。”也有评价称，韩国处在了主张应该继续维持对朝制裁的美国和主张缓和对朝制裁的中俄之间，处于尴尬的状况。

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