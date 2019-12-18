“白头”星“汉拿”星......宇宙行星首次用韩文名字命名. December. 18, 2019 07:35. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. 以光速朝北斗七星方向飞去，520年之后就能见到一颗比太阳大1000倍，亮56倍的巨大朱黄色星星。在这颗星周围，由各种气体凝结而成的像木星一样巨大的行星一圈一圈地转着。这是韩国国内研究人员发现的太阳系外行星“外界行星”。 该行星和“中心星(主序星)”分别用韩语命名。这是第一颗用韩文名字命名的外界行星。韩国天文研究院17日表示，在国际天文联盟(IAU)为纪念创立100周年在全世界范围内进行的“外界行星命名活动”上，距离地球520光年的8UMi星和其周围的行星8UMi b分别被命名为“白头”和“汉拿”。 截至目前，外界行星已发现4000多颗。汉拿是其中之一，2015年天文研究院变光天体集团责任研究员李炳哲利用天文研究院普贤山天文台的1.8米望远镜发现了它。汉拿是比地球重477倍的巨大气体行星。它比太阳系最大行星木星还要重1.5倍。汉拿的中心星白头也是比太阳重1.8倍，半径是太阳的10倍，体积是太阳的1000倍的朱黄色巨星。白头星位于北极星所在的小熊座上，在地面上裸眼也能模糊观测到。 此次命名是从8月20日开始，经过两个月的公开征集评选产生的。提议名字的首尔惠化警察署警卫蔡重锡表示，“行星的名字白头和外界行星的名字汉拿，取自北面的白头山和南面的汉拿山。包含了祈求南北和平统一和民族的繁荣的重大意义”，解释了提案的意义。 国际天文联盟是来自世界100多个国家的1.35万名天文学家活动的世界最大的天文团体，其拥有天体的命名权。IAU在2015年和今年分两次在外界行星上进行了以各国语言命名的活动。韩国今年首次参与。

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