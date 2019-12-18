大宇造船海洋4年来首次接到2艘LPG运输船订单. December. 18, 2019 07:35. by 池民九记者 warum@donga.com. 大宇造船海洋有限公司17日表示，从百慕大地区船舶公司Avance Gas那里接到了2艘超大型液化石油气(LPG)运输船的订单。大宇造船海洋接到的订单金额为1900亿韩元，这是大宇造船海洋4年来首次接到LPG运输船订单。 大宇造船海洋此次承揽的9.1万平方米级LPG运输船将在庆南巨济市玉浦造船厂建造，预计在2022年第一季度(1~3月)之前交付给船主。预计该船舶将采用大宇造船海洋的最新燃料节约技术，并配备同时使用LPG和柴油的双燃料发动机。 大宇造船海洋包括此次建造2艘LPG运输船的合同在内，今年共承揽了10艘LNG运输船、10艘超大型原油运输船、5艘超大型集装箱船、5艘潜水艇、1套海洋设备。全年的订单额已达到61.1亿美元(约7.1487万亿韩元)，相当于今年目标83.7亿美元的73%左右。大宇造船海洋相关人士说：“到今年年末为止，我们将致力于确保订单。”

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