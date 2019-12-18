特朗普：“将持续关注朝鲜，如果对方有动作我们会采取行动”. December. 18, 2019 07:35. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 16日(当地时间)，美国总统唐纳德•特朗普就北韩(朝鲜)最近的动向表示：“如果朝鲜有动作，我们会采取行动(take care of it)。”这与2017年11月29日朝鲜发射洲际弹道导弹(ICBM)级“火星-15型”后的发言相同，可以解释为再次向朝鲜发出了警告信息。 特朗普总统当天就朝鲜最近的动向表示：“如果朝鲜张罗一些事情，我会很失望。但我们会视情况而定，我们正密切关注着朝鲜。”朝鲜发射火星-15型导弹后，美国综合研究并实施了海上封锁和限制向北韩出口油类等对朝制裁，以及加强韩美联合军演等军事应对方案。最终拒绝美国国务院对朝问题特别代表斯蒂芬•比根访韩期间进行实务会谈提议的朝鲜，如果发射洲际导弹，特朗普政府很有可能采取比两年前更严厉的制裁。

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