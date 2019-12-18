金广铉正在与“秋日僵尸”圣路易斯队进行最后协商. December. 18, 2019 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. 挑战美国职业棒球大联盟(MLB)的金广铉(31岁)正在敲圣路易斯红雀队的大门。 金广铉方面的一位有关负责人表示：“金广铉于16日前往美国，并于今天(17日)抵达。”美国体育专门媒体《The Athletic》的专栏作家肯•罗森索尔17日表示，金广铉和圣路易斯正在进行最后的协商。圣路易斯向金广铉提出了入队提议，并要求进行体检，金广铉为了响应邀请去了美国。如果通过体检，将进行更具体的协商。 国家国联盟(NL)中部赛区所属的圣路易斯队是传统强。球队曾19次夺得NL冠军，11次获得世界大赛(WS)冠军。进入秋季舞台后，凭借超越客观战斗力的坚忍不拔的竞技能力，球队获得了“秋日僵尸”的外号。2019赛季球队以中部赛区第1名的成绩时隔4年进入季后赛，但被WS冠军华盛顿国民队连下4场惨遭淘汰，颜面扫地。 日本职业棒球(NPB)出身的米尔斯•麦克勒斯、杰克•普莱赫蒂、达科塔•赫德森等1~3号首发阵容虽然稳固，但首发阵容之一的迈克尔•瓦卡获得自由签约选手(FA)资格后转会到了纽约大都会队，亚当•韦恩怀特有可能变为替补，因此首发阵容出现了空白。这是希望在顶级联赛上获得一个首发位置的金广铉可以作为先发投手延续职业生涯的好环境。 给圣路易斯球迷留下美好回忆的吴升桓(三星)的存在也对金广铉有利。经过NPB阪神队后，吴升桓在2016赛季即将到来之际，与圣路易斯队签订了2年最高1100万美元(约129亿韩元)合同，他在2016赛季中期作为球队的终结投手活跃在球场上，取得了6胜3负、19次保局成功、14个中继成功、平均责任失分1.92的成绩。第二年他交出了1胜6负、20次保局成功、7个中继成功、平均责任失分4.10的成绩。 虽然没有透露具体目标金额，但据MLB相关人士透露，金广铉方面希望得到年均600万美元的合同。虽然与吴升桓的任职等不同，但吴升桓过去的合同规模对金广铉和圣路易斯双方来说可以成为重要的参考资料。 2014赛季后通过POSTING系统(非公开竞标)首次挑战MLB的金广铉虽然与提出200万美元(最高额)报价的圣地亚哥教士队进行了单独协商，但在年薪等方面出现了分歧，最终与SK队续约。据悉，当时圣地亚哥提出的年薪为年均100万美元。在年过三十的2019赛季迎来职业生涯第二个全盛期的金广铉这次能否实现进入顶级联赛的梦想？

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