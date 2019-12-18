《寄生虫》入围奥斯卡最佳国际影片奖-最佳原创歌曲奖初选名单. December. 18, 2019 07:36. by 李?? baltika7@donga.com. 奉俊昊导演的电影《寄生虫》入围了将于明年2月9日(当地时间)举行的第92届奥斯卡金像奖颁奖典礼最佳国际影片奖(Best International Feature•原最佳外语片奖)和最佳原创歌曲奖的初选名单。 主办奥斯卡颁奖典礼的美国电影艺术与科学学院(AMPAS)17日公布了最佳国际影片奖和长篇纪录片、短片纪录片、化妆、音乐、主题曲、短片动画、实况演出短片等9个部门的初步候选名单。 与《寄生虫》一起，马蒂•迪奥普执导的《大西洋》、佩德罗•阿莫多瓦执导的《痛苦与荣耀》等共10部影片入围最佳国际影片奖初选名单。AMPAS针对此次颁奖典礼共审查了91部作品。 寄生虫凭借片尾曲《一杯烧酒》入围“最佳原创歌曲”部门的初选名单。这是奉导演担任作词，在剧中饰演基泽家长子基宇的演员崔宇植亲自演唱的歌曲。在音乐导演郑在日操刀的这首歌曲中，奉导演亲自写了代表最近年轻人疲惫的肖像的歌词。奉导演在韩国上映时曾表示“想提议将一直听完片尾曲的歌词作为鉴赏点”。在最佳原创歌曲部门中，《Speechless》(《阿拉丁》)、《进入未知世界》(《冰雪奇缘2》)、《Spirit》(《狮子王》)等共15部作品入围。外电预测，《寄生虫》在奥斯卡颁奖典礼上不仅有望夺得最佳国际影片奖，还很有可能获得最佳影片奖、最佳导演奖等多个奖项，但最佳原创歌曲奖提名却有些出人意料。 2018年奉导演的《玉子》入围奥斯卡最佳视觉效果奖初选名单，去年李沧东导演的电影《燃烧》入围最佳外语片奖初选名单，但两部影片都没能入围最终提名名单。最佳国际影片奖最终提名名单将于明年1月13日公布。届时最佳影片奖、最佳导演奖等主要部门的最终入围作品也将同时对外公布。奥斯卡颁奖典礼将于明年2月9日在美国洛杉矶好莱坞的杜比剧院举行。

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