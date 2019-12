比根敦促朝鲜:“没有最后期限,谈判吧”. December. 17, 2019 07:38. by 申娜莉记者、文炳基记者 journari@donga.com,weappon@donga.com. 美国副国务卿提名人兼朝鲜问题特别代表史蒂芬·比根16日说:“美国没有(无核化谈判的)最后期限,我们在这里(韩国),你们知道如何接触我们。”朝鲜强调“年底时限”,正在提高挑衅威胁程度,比根因此对朝鲜发出警告,并公开提议重启对话。 比根当天在举行朝核问题韩美代表团团长磋商后举行的记者招待会上表示:“将直接向朝鲜的对等方表明立场。现在该是干事情的时候了。让我们完成无核化谈判吧(let's get this done)。”他接着说:“为了达成符合我们双方目标的、平衡的达成协议,我们一直在建议有创意和灵活的解决办法。”他先后两次强调:“美国决不会放弃(The US will not give up)。” 但是,针对朝鲜要求美国“等着圣诞礼物”,威胁重启针对美国的洲际弹道导弹挑衅,比根进行了强烈的警告。他表示:“(朝鲜)今后发动重大挑衅,对实现持久和平没有任何帮助(most unhelpful)”,“现在还为时不晚。”比根将于17日启程前往日本。但据悉,如果朝鲜做出回应,美国将保留部分代表团,试图与朝鲜进行接触。 此外,文在寅总统16日下午在青瓦台接见了比根代表,并嘱咐说:“为了韩半岛和平进程的进展,请继续努力。”

