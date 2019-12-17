韩国开发出防止“黑冰”事故的路面结冰预测技术. December. 17, 2019 07:38. by 曹承韩=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 14日，尚州至永川高速公路段发生车祸，造成7人死亡，事故原因是渗透在路面上的雨雪因天气降温，变得像薄冰一样的结冰“黑冰(Black Ice)”。黑冰眼睛不容易看见，很难躲开。虽然国土交通部15日表示要重新调查道路结冰脆弱区间，但要想全部调查长达11万公里的国内道路网，实际上很难。 在这种情况下，国内研究团队开发了能自动预测威胁冬季驾驶安全的道路结冰的技术。与导航仪企业共同推进示范技术应用，期待今后能将预警结冰危险的导航仪商用化。 韩国建设技术研究院基础设施安全研究本部研究委员梁忠宪研究组以车辆测定的外部温度和位置信息为基础，开发出了掌握路面温度变化，自动预测结冰的技术，并于16日对外公开。 研究组利用装有温度测定仪器的车辆，在自由路和岭东高速公路一带行驶了5年，测定了多种气象状况下的外部温度和位置信息。将相关数据与区域气象及环境、道路信息一起分析，预测路面温度变化模式，并利用算法判断危险性。比如，路面温度在零度以下，降水概率超过60%时，先预测下坡道路的路面特性，再预测该路段结冰的危险性，及时向司机提示。 梁研究委员表示：“为了开发告知结冰的导航系统，正与专门企业Thinkware一起推进技术示范应用，将为冬季车辆的安全运行做出贡献。”

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