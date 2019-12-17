没有供应、只收紧贷款的房地产对策，是只让现金富人买房吗？. December. 17, 2019 07:39. . 韩国政府昨天突然发表了包括金融、税制、申购制度等在内的房地产综合对策。政府决定，对拥有多套住宅者的综合房地产税最高上调4%，对15亿韩元以上的高价公寓干脆禁止贷款。扩大销售价上限制对象地区，并强化了“如果一次申购成功，最多10年禁止再中签”等认购规制。这是去年9月13日对策以来最全面的、最强有力的房地产限制对策。但是，由于没有针对实际需求者的供给对策，贷款减少，人们担心“拥有自己的房”的梦想会更远。 要稳定房地产价格，就要抑制投机需求，增加对实际需求者的供给。为了提高多套住宅拥有者拥有税，促进其推出住宅，推迟一定期限的转让税重课是非常合适的。但是，政府提出的宽限期为6个月，多套房源卖房时间太短。政府应摒弃急躁情绪，给予一两年左右的时间，引导多套房源不断出售。 对于高价房，如果贷款收紧，只有现金富人才能获利。首尔的公寓中间价位是8.8亿韩元，如果以9亿韩元以上就是高价住宅为由减少贷款，那么是让中产阶级和青年层干脆就别想在首尔买房子吗？在投机过热地区，一旦申请成功，最长10年禁止再次中签的对策，而在已实行分数制的申购市场上，无住宅15年才能得到最高分，因此只是想降低申请竞争率的“纸上行政”。 虽然首尔的住宅普及率为96%，但由于破旧不堪，很多住宅要消失，而且市民们希望购买的新公寓还远远不够。不要想着靠售价上限制等来阻止供给，而应该支持首尔内重建和建筑的再开发，增加新住宅供给。 市场上的流动资金超过1000万亿韩元。要想稳定房地产价格，有必要关注整个宏观经济和金融市场。应该制定政策，使找不到投资渠道的资金流向企业、风险投资、金融商品等生产领域。政府的房地产政策已经失去了很多信任。政府虽然表示，如果此次对策也不听，明年将出台更强有力的对策，但市场担心只会助长耐政策性。希望这是最后一次，认真加以完善。

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