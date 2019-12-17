亚历山大大帝的翅膀. December. 17, 2019 07:39. . 亚历山大大帝击败达累斯三世，向印度进发，进入波斯最后一块领土，即目前位于阿富汗的巴克特里亚区。在这里，他遇到了前所未见的巨大的山岳要塞。阿富汗至今仍以易守难攻的险峻地形著称。巴克特里亚区的地方官奥克赛亚泰斯驻扎在其中一座岩山顶上的要塞上。高海拔地区连粮食也不容易坏。他甚至储备了3万人能吃两年的粮食。天下无敌的亚历山大看到那座山后也咂舌说，“要想占领这里，就需要有翅膀的士兵”。普通人说这样的话意味着放弃，但亚历山大却不同。他找到了带翅膀的士兵。不，是制造出来的。 他制造的翅膀是巨大的成功报酬。亚历山大大帝招募志愿者爬上要塞后面的悬崖。他承诺，最先爬上大山的前三名士兵将得到十个塔兰顿的奖励。当时埃及佣兵的年薪是十分之一塔兰顿，因此相当于他们10年佣兵生涯的收入。300名志愿者用在岩石上扎管子、系绳索的原始方式挑战攀岩。虽然有30人坠崖身亡，但其余人攀上了悬崖。看到出现在悬崖边上的希腊军队，巴克特里亚军吓坏了，放弃了战斗，向希腊军队投降。 埃尔文·隆美尔在步兵学校教官时期相信，指挥官只要灵活，发挥直观能力行事，即大胆、创新，就能克服战斗力劣势或地形不利的问题。但是，即使指挥官有创意，如果士兵们不听从，也无济于事。创意行动总是伴随着风险。克服这一危险的方法就是亚历山大的翅膀，即奖励。官场十分怪异，责任追究强，却吝于奖励。所以伏地不动、明哲保身主义盛行。所以，别说悬崖峭壁，连小溪都过不去。对失败给予鼓励，对成功给予奖励，这是成为发达国家的条件。\

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