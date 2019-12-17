电影《寄生虫》获美国芝加哥影评人协会奖四冠王. December. 17, 2019 07:39. by 李?? baltika7@donga.com. 代表韩国出征美国奥斯卡电影金像奖颁奖典礼的影片《寄生虫》在美国芝加哥影评人协会奖(CFCA)颁奖典礼上包揽了最佳影片奖、最佳导演奖、最佳原创剧本奖、最佳外语片奖等4项大奖。 当地时间15日，据国外媒体报道，芝加哥影评人协会将《寄生虫》评选为最佳影片奖，同时将最佳导演奖颁给了奉俊昊。《寄生虫》与在该颁奖典礼上斩获最佳改编剧本、最佳服装设计、最佳女配角、最佳原创配乐等4个奖项的格蕾塔•葛伟格导演的《小妇人》一起成为获奖最多的作品。昆汀•塔伦蒂诺导演的热门作品《好莱坞往事》获得了最佳男配角奖、最佳艺术指导等两项大奖。 《寄生虫》在北美地区多个影评人协会的颁奖礼上表现强势，增加了明年2月奥斯卡获奖的可能性。该片曾斩获洛杉矶影评人协会颁发的最佳影片奖、最佳导演奖和最佳男配角奖(宋康昊)，并获得多伦多影评人协会颁发的最佳影片奖、最佳外语片奖和最佳导演奖3项大奖。在纽约影评人网络大奖上也包揽了最佳影片奖、最佳导演奖和最佳原创剧本奖。 主管奥斯卡奖的美国电影艺术与科学学院(AMPAS)将于16日公布包括国际电影奖(原最佳外语片奖)在内的第一批入围影片。之前的11日，奥斯卡会员和多数会员一起预测奥斯卡获奖与否时，成为重要指标的由美国演员工会(SAG)颁发的“美国演员工会奖”电影单元Casting Award公布提名名单，《寄生虫》成功入围，因此，增加了对奥斯卡获奖的期待感。

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