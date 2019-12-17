范加纳与亚利桑那签订998亿韩元FA合同，接下来轮到柳贤振？. December. 17, 2019 07:40. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 在今年的美国职业棒球大联盟自由签约选手(FA)市场上，与柳贤振(32岁)、达拉斯•凯克尔(31岁)一起被选为左腕“三巨头”的麦迪逊•范加纳(30岁)的目的地已经确定。 范加纳16日与亚利桑那响尾蛇队签订了5年8500万美元(约998亿韩元)的FA合同。在盖瑞特•科尔(纽约洋基•9年3.24亿美元)、史蒂芬•斯特拉斯伯格(华盛顿国民•7年2.45亿美元)、杰克•惠勒(费城费城人•5年1.18亿美元)等大型投手的合同接连尘埃落定的情况下，随着范加纳也找到新东家，柳贤振的合同规模备受关注。 范加纳曾是旧金山巨人队的招牌投手，在2010年、2012年、2014年带领旧金山巨人队三次获得世界大赛冠军。2014年还获得了冠军系列赛和世界大赛最有价值球员(MVP)。范加纳虽然比柳贤振年轻两岁，但经历了2017年摩托车事故受伤等不利因素，球威有所下降。本赛季他的数据单为9胜9负、平均责任失分3.90。同为左腕投手，而且30岁出头的年龄、受伤前科等相似之处很多，因此有预测认为，范加纳的合同规模会和柳贤振差不多或略低。 有分析认为，随着范加纳以低于预想的金额签约，柳贤振的身价也会受到影响。虽然柳贤振今年的成绩是14胜5负、平均责任失分2.32，遥遥领先于范加纳，但肘部、肩膀、大腿内侧肌肉等伤病经常出现，再加上年龄更大，因此也有人认为柳贤振的价值较低。MLB官方网站在今冬FA排名中，将范加纳评为第5位，将柳贤振评为第7位。 但是有分析称，重量级投手早早确定新东家对柳贤振来说是个好消息。因为在此次FA市场中，迫切需要加强首发投手的球队们，将围绕所剩不多的大鱼级投手资源展开引进竞争。试图与柳贤振签约的球队有洛杉矶天使队、多伦多蓝鸟队、明尼苏达双城队、芝加哥小熊队等。原所属球队洛杉矶道奇队也对续约问题表示关注。 柳贤振的合同规模取决于“超级经纪人”斯科特•波拉斯的手腕。波拉斯在冬季会议期间的10日至12日，连续促成斯特拉斯伯格、科尔、安东尼•伦登(洛杉矶天使队)的大交易，早早就打出合计1万亿韩元的“Jackpot”。MBC Sports Plus解说员宋载宇(音)表示，“随着下赛季试图提高成绩的球队增多，出现了应该尽快引进优秀选手的氛围。如果在接下来的时间里希望得到首发投手的2、3支球队展开竞争，柳贤振的身价可能会大幅上涨。”

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