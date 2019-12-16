朝鲜危险的虚张声势，在关闭对话机会之前摆脱自我毁灭之路吧. December. 16, 2019 07:43. . 朝鲜13日宣布在东仓里导弹试验场进行了第二次“重大试验”。这次试验从晚上11点41分开始进行了7分钟，但是没有公开内容。据推测，朝鲜是在六天前进行洲际弹道导弹用一级发动机试验后进行的二级发动机燃烧试验。在朝鲜南浦还被捕捉到了似乎正在准备发射潜射导弹的动向。 朝鲜就像在玩“二十关”一般，接连发出扑朔迷离的对外挑衅信息。此次公开“7分钟”的试验时间，称是为了“开发遏制美国核威胁的战略武器”。这很可能是可以再次进入大气层的洲际导弹二级推进器的燃烧试验。朝鲜是在继续玩悬崖威胁，以模糊的宣布和可疑的举动刺激想象力，试探反应，最终会越过“红线”。 但与此同时，朝鲜又暗自透露出在最后关头妥协的意向。朝鲜声称，“只有克制任何刺激我们的言行，才能在舒服度过年底”，表示看美国的态度也可能克制年底的洲际导弹挑衅。这无疑是针对美国对朝政策特别代表史蒂芬·比根昨天访韩的言辞。也就是说，朝鲜采取的是一方面期待升级为副国务卿的比根代表表现出某种转变态度，另一方面在最后全力进行示威的两面战术。 美国不会对这样的朝鲜感到兴奋或屈服。从管理局势的角度提出，打出逆转牌的可能性是有的，但即便如此，也不会答应解除对朝制裁等毫无根据的要求。美国立即强化了对朝监视网，并开始讨论一段时间以来态度消极的联合国制裁问题。今后，美国将通过与周边国家的合作，致力于对朝鲜的经济、军事进行封锁。美国拥有足够的力量，可以勒紧朝鲜的脖子。朝鲜越是挑衅，美国越会寻求多种手段。 朝鲜前天表示，“我们储备了巨大的力量”，提出了“力量均衡”。没有比这更虚张声势的了。“力量均衡”即势力均衡（balance of power），是指在以强国为中心的国际政治现实中，由实力创造的秩序，但不是说连居民的饥饿都无法解决的朝鲜，手中掌握了核武器，就可以这样说话。以连主体都做不到的核保有国姿态，只会自取灭亡。朝鲜还是先见见比根代表吧，这可能是朝鲜自己规定的“年底时限”的最后机会了。

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