扩散至美国到处的“敲打中国”，复杂的全球外交方程式. December. 16, 2019 07:43. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 在华盛顿一家中坚律师事务所工作的P律师，最近中国委托人大幅增加。具体情况是，在美国的中国科学家受到美国政府的监视，并因不可捉摸的原因活动受到限制。他负责提供法律应对，就此表示：“美国情报人员几乎是一对一地对中国科学家进行密切监视”，“美中关系恶化，业务就越来越多，真好。” “不会连民间领域的学者都如此严密地管理吧……”记者虽然很好奇，但看到P律师表情严肃，看来这句话没有错。从华为的事例中可以看出，特朗普政府想要牵制中国的技术霸权，已经出现了全方位扩散的趋势。不可否认，美国的“敲打中国（China bashing）”是华盛顿外交安全领域的一个明显趋势。 事实上，将中国视为“敌对国家”的白宫和国务院高层官员的发言强度正在逐渐加强。最近，关于香港示威，指责中国人权状况的内容越来越多。美国国务卿迈克·蓬佩奥上个月在德国柏林墙30周年纪念仪式上发表演讲时甚至批评中国说：“中国共产党在压迫国民。”虽然他采取的是在继前东德之后连带指责中国存在的共产主义问题的方式，但看起来与题为《1989年的教训：自由和我们的未来》的演讲宗旨没有多大关联性。 今年迎来70周年的北大西洋公约组织（北约）本月初在首脑会议声明中针对中国也不同寻常。中国攻略非洲、网络活动、增强军事能力等，虽然对于欧洲也可能成为新的挑战，但把地球对面的中国当作目标说事，多少有些莫名其妙。浮现在人们眼前的是北约大腕成员国美国的身影。让人觉得美国出口了其攻击性的对华战略。 加大对中国研究力度的智库也越来越多。美国国际战略研究中心在不同领域专门成立了4个研究中国的小组。仅本月以来，就先后举行了“中国的崛起和全球秩序”“中国的人权问题和美国的应对”“中国的政治、宗教人权问题”等以中国为主题的研讨会。到现场一看，几乎没有中国人，倒是当地学界及媒体人士和香港、台湾、韩国等外国记者非常热闹。中国人似乎因为牵制氛围太强，很难露面。 随着美国12日与中国达成第一阶段贸易协议，美中之间的紧张气氛似乎有所缓和。但是，双方还有第二阶段谈判，涉及知识产权等更加棘手的内容。这只是暂时的冻结，很难找到期待美中关系会好转的氛围。 中国很久以前就不是美国外交安保政策的变数而是常数。在这种冲突中，北京的抗议更加强烈，由此引发的东北亚局势更加动荡。如果明年包括预告“新道路”的朝鲜问题在内，美中之间需要解决的外交函数也将变得更加复杂。现在，不仅是中国本身，对美国对华政策和战略也要进行更多的分析和研究。

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