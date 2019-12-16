现代汽车通过电动汽车“IONIQ Electric”进军印尼共享汽车市场. December. 16, 2019 07:43. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 现代汽车将在印度尼西亚共享汽车市场首次推出本公司的电动汽车“IONIQ Electric”。现代汽车15日表示，将在印度尼西亚雅加达与东南亚最大的车辆呼叫•共享服务企业Grap举行“IONIQ Electric交接仪式”，开始以电动汽车为基础的车辆呼叫服务。现代汽车决定向Grap方面提供用于示范事业的20台IONIQ Electric汽车。现代汽车和Grap将从明年初开始利用IONIQ Electric运营雅加达地区的车辆呼叫服务。计划到明年年末为止依次扩大运营台数。IONIQ Electric一次充电的最大行驶距离为271公里。如果用快速充电器充电，1小时内可以充电80%，可以节约时间。现代汽车方面解释说，特别是IONIQ Electric不仅不排放废气，而且与内燃机车辆相比经济性更强。印度尼西亚政府最近积极扩大电动汽车普及范围，包括加强对电动汽车的税收优惠。在印尼销售的纯电动汽车特别消费税为0%，而且政府正在考虑提供额外奖励。现代汽车期待以此次事业为契机，抢占印尼电动汽车市场。 特别是，上月决定在印度尼西亚建立年产量最大25万辆的工厂，今后还将推出符合地区特色的电动汽车。现代汽车印尼生产法人崔允锡(音)表示：“今后巩固在印尼电动汽车市场的领先地位，并通过加强与Grap之间的电动汽车伙伴关系，主导向移动性(mobility)解决方案提供企业转变。”

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