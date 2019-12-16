朝鲜回到“核暴走”，同时用洲际导弹与潜射导弹进行威胁. December. 16, 2019 07:50. by 孫孝珠, 黃仁贊 hjson@donga.com,hic@donga.com. 朝鲜13日在东仓里再次进行了新型洲际导弹搭载用的新型发动机燃烧试验。此举距离美国时隔两年再次主导联合国安理会会议并警告朝鲜停止挑衅、向加利福尼亚州范登堡基地发射中程弹道导弹仅一天。 朝鲜国防科学院14日在发言人谈话中表示：“13日晚10时41分至48分，在西海卫星发射场（东仓里）进行了重大试验。”朝鲜人民军总参谋长朴正天（相当于韩国的联参议长）也在7个小时后发表谈话说：“为了坚定、可靠地牵制和压制美国的核威胁，将直接适用于其他战略武器的开发。” 朝鲜7日在东仓里进行发动机燃烧试验时，并没有公开试验内容。因此，有分析认为，该发动机不是用于洲际导弹，而是用于运载人造卫星的发射体，但朝鲜在6天后宣布，其用途是装备针对美国而正在开发的战略武器即洲际导弹。 朝鲜还明确表示，此次试验进行了7分钟。朝鲜7日没有透露试验时间。专家们认为，7分钟即420秒可能是新型洲际导弹二级火箭发动机燃烧的时间。据悉，朝鲜2017年11月发射的“火星-15型”洲际导弹是由于原先的“白头发动机”紧急打造2级发动机，事前试验燃烧时间也是200秒。因此，这意味着，如果通过燃烧时间延长一倍以上的此次试验确保推力更强的发动机，搭载重量是“火星-15型”洲际导弹两倍以上的核弹头，将更稳定地向华盛顿、纽约等美国本土东部海岸发射。 除了东仓里以外，朝鲜在无核化谈判时限即将到来之际，在平安南道南浦、山阴洞导弹工厂、丰溪里等地同时暴露出各种异常征兆，正在展开最后阶段的对美总攻势。也就是说，朝鲜要把全境变成不知何时爆发的挑衅据点。 美国国际战略研究中心韩国问题首席研究员维克多·车和约瑟夫·伯穆德兹当地时间14日通过“超越分裂”网站表示：“南浦造船厂的水中拖运船似乎随时可以试射潜射导弹。”

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