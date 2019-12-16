越南英雄朴恒绪：“人气就像演戏”. December. 16, 2019 07:44. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 时隔60年再次带领越南队夺得东南亚(SEA)足球锦标赛冠军的“越南英雄”朴恒绪主教练(60岁)和越南22岁以下国家代表队球员们14日出现在釜山金海国际机场入境口时，现场爆发出了欢呼声。侨民和留学生等150多名越南人挥舞着越南国旗，并大声高喊“朴恒绪最棒！” 虽然人气很高，但朴教练还是采取了谦虚的态度。他说：“人气就像演戏一样，很容易消失。我并不在意(人气)，一直努力过平凡的生活。” “米丁克”朴教练为了备战明年东京奥运会而来到了韩国。越南国奥队将在庆南统营进行转地训练，到22日为止。亚足联23岁以下锦标赛将于明年1月在泰国举行，越南队被分在D组(韩国C组)。16个国家分成4个小组进行小组赛，各小组前两名进入八强，展开淘汰赛较量。理论上来说进入4强的球队都将获得奥运会参赛权，但如果拥有自动参赛权的日本队未能进入4强，那么届时只有大会前3名才能获得参赛权。志在带领越南国奥队首次进入奥运会的朴教练表示：“以越南精神(团结、自尊心等)为基础，球队正逐渐成为一个整体。” 通常转地训练都会选择在天气暖和的地方进行，但是朴教练却来到了目前正处于冬季的韩国。他说：“我们将一边呼吸着统营的好空气，一边集中精力做好伤员的管理和状态的恢复。”朴教练方面的相关人士解释说，“将在医疗技术出色的韩国集中进行伤员治疗。”对于进军奥运会的可能性，朴教练谨慎地表示：“奥运会预选赛并不是件容易的事情。我们的目标是通过小组赛。” 兼任越南国家队(A代表队)和22岁以下国奥队的主教练职位，正在乘胜长驱的朴教练最近在越南获得了“Dang Son”的外号，意思是“运气很好”。朴教练笑着说：“吉利又顺口的昵称，不管是什么我都喜欢。” 在东南亚足球锦标赛决赛中，他因对对手的粗暴犯规向裁判提出强烈抗议而被红牌罚下。当时越南媒体高度评价其领导能力，称其“像一只保护幼鸟的公鸡”。朴教练表示，“退场并不是件好事。在越南工作，努力不让韩国的国格下降。” 球迷们之间甚至出现了“希望朴教练能回到国内执教”的说法。不过，这位成为越南英雄的老帅似乎对回归祖国(执教)并不迷恋。他说：“韩国有很多有能力的年轻领导人。不贪韩国主教练的位置，也不贪心。(在韩国)我的时代已经结束了。”

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