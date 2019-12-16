分裂造成的离散的痛苦，在忘却的记忆中召回. December. 16, 2019 07:45. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 从1952年10月37人到达东柏林开始，到1956年为止，共有357名朝鲜大学生到东德留学。但朝鲜(北韩)政府于1959年提前召回了40人，并让当时所有在东欧留学的学生暂时回到朝鲜接受政治思想教育。在这种情况下，还发生了11名学生通过西柏林逃到西德的事件。 国际学术会议将超越理念和民族的视角，讲述在韩朝的正式历史叙述中被省略过的人们的故事。西江大学变性研究所(所长林智贤)将于16日、17日在首尔麻浦区西江大学金大建馆举行学术会议“超国界的(transnational)朝鲜：被忘却的记忆和自下而上的历史”。 学术会议的一个主题是有关分裂的“Diaspora(离散)”。德国蒂宾根大学教授李有载在《反帝国主义的英雄们：去东德的朝鲜战争孤儿和留学生》发表文中，将焦点放在了20世纪50年代朝鲜与“社会主义兄弟国家”进行人员交流时发生的日常生活上。 据发表文内容显示，上世纪50年代，朝鲜政府出于各种目的向这些国家输送了2.4万多名战争孤儿、5000多名留学生和7800多名工人。朝鲜看到派遣到东德的战争孤儿在结束教育回国后染上了“颓废的欧洲生活”和“违反劳动者阶级的思想”，于是开始召回留学生。留学生与东德人成为恋人或结婚的情况也没有例外。李教授表示：“大部分东德女性无法跟随朝鲜丈夫或男友前往朝鲜。现实残酷地将她们变成了离散家属。” 此外，包括从近代欲望的角度审视朝鲜初期公寓文化的加拿大多伦多大学教授安德烈•施密德发表言论在内，“朝鲜的悖论建筑”(夏威夷大学教授金知衡)、“移动的朝鲜女性的远距离母性”(朝鲜大学院大学教授金圣景)、“居住在英国的朝鲜移民的故国政治”(德成女子大学教授李秀贞)等言论也将发表。

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