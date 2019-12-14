稀奇古怪的“4+1”选举法，如果强行处理，议会政治也会死掉. December. 14, 2019 07:37. by 郑渊旭记者 jyw11@donga.com. 被指定为迅速处理法案的《公职选举法》修改案昨天被提交到国会全体会议后，自由韩国党宣布：“将以阻扰合法议事进行应对。”选举法案是把自由韩国党排除在外、以执政党和众多小执政党为中心的“4+1”协商机制制定的。这是首次在制订选举规则的选举法协商中将第一大在野党排除在外。自由韩国党预告今天将进行大规模场外集会，朝野对峙预计将进一步激化。 昨天自动附议的选举法修订案是“4+1”协商机制今年4月制定的原案。对选区253席、比例代表75席适用50%的联动率。但是，在因国民反对而无法扩大议员定员数后，考虑到反对裁减选区的议员，制定了选区250席、比例代表50席的修订案。但是，对于与政党得票率联动分配的比例代表议席数，据悉“4+1”协商机制内部正在进行最后谈判。有人指出，当初在指定快速处理案时强调的“按政党得票率分配议席数”的原则变得毫无意义，变质为根据执政党和众多小野党的利害关系而瓜分股份。 此次选举法协商从一开始就出现了不正常的情况。国会协商传统上是以20席以上的交涉团体为中心进行的。但这一次，没有任何法律依据的任意机构“4+1”协商机制却一直在进行密室协商。第一大在野党和正未来党柳承敏系在讨论过程中被彻底排除在外。如果采取这种方式，今后有可能一再出现利害关系相合的政党相互勾结、在排除特定政党的情况下用迅速处理案来左右主要立法的傲慢行为。 在处理选举法后，“4+1”机制将立即提交《高层公职人员犯罪调查处法》（简称公调处法）并予以推进。即使把自由韩国党和正未来党柳承敏系的议员数加在一起，也不能用投票对决来阻止。“4+1”机制归根结底是想用数量的力量破坏协商政治。把民主化作为政治资产的执政党强行推行反民主的数量政治，这是自相矛盾的，也是不可取的悖论。反民主的行为会招来逆风。到最后也不能放弃协商。

한국어