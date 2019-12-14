“最近韩国发生了什么事？”. December. 14, 2019 07:37. by 朴湧 parky@donga.com. “最近韩国发生了什么事情？” 在美国纽约经营餐厅的A社长不久前为了获得事业想法而来到了韩国。他说“在正是做生意的好时候的晚上7点左右，看到首尔钟路明洞江南餐厅的桌子空空如也，吓了一跳。我担心餐厅会不会倒闭。”A社长在首尔似乎看到了“每周52小时工作制”实施后市中心餐厅街的风景。对我们来说熟悉的事情对于好不容易来到首尔的他来说是陌生的。他惋惜地说：“韩国到底发生了什么事情？” 在首尔，随着工作时间的缩短，会餐减少，早早下班的上班族也很多，虽然嘴上说晚上生意不好做，但心里很不是滋味。在美国，除了事务职和专门职等例外职种，法定工作时间是每周40小时。尽管如此，A社长的纽约餐厅在晚上的生意中，如果不翻三四次桌子(翻台，换客人)就会出现紧急情况。 美国经济去年增长了2.9%。今年和明年的经济增长率预计分别为2.2%和2.0%。这一增长率超过了潜在增长率(1.9%)。尽管如此，曼哈顿房地产市场的气氛却并不乐观。供给增加，再加上税金增加，价格下降。难怪房地产经纪人会诱惑海外富豪，“现在只要在曼哈顿买个‘石头’就能赚钱。这与房价暴涨的首尔截然不同。 对于美国同胞来说，扶摇直上暴涨的首尔房价并不令人感到惊讶。只是奇怪的是，经济、就业市场都不怎么样，就是房价一涨再涨，饭店里也没有多少客人。旨在缩小收入差距，消除财富不平等，挽救经济的“收入主导增长试验”已经进行了两年，韩国经济今年甚至出现了低于潜在增长率(2.5~2.6%)的2%的增长率。但是，却听到了令人难以置信的故事，作为收入主导增长的总指挥，青瓦台的参谋们凭借一套“聪明的住宅”，在短短一年内增加了数亿韩元、10亿韩元以上的财产，拉大了资产差距。 当然，A社长的首尔之行并不是没有收获。他在首尔学习了投入能进行点菜和结账的机器的餐厅的管理经验，并打算在纽约挑战一下。美国劳动市场呈现出半个世纪以来最低的失业率。因为很难招到人，所以对最低工资上涨的排斥感比较低。担心生意不好的首尔饭店社长们所感受到的最低工资上调强度与纽约不同。 美国民主党公开对美国总统唐纳德•特朗普的弹劾案后一个小时，就在明年的选举中被认为是特朗普总统的重大经济业绩之一的美国•墨西哥•加拿大协定(USMCA)达成了超党派协议。也就是说，无论内心如何，在弹劾总统的讨论和大选之前的非常局面下，为了民生的“对话和妥协”政治正在部分运转。这与别说是超越党派的协议，就连预算案、选举法等都展开攻防战的韩国政治圈不同。 “每周52小时工作制”甚至让首尔市中心餐厅的桌子都变得很尴尬，要想成功落实，必须改善工作场所的生产效率。但是，韩国最大的汽车公司工厂却发生了工会以工作时间不能使用WiFi为由拒绝夜间工作的“WiFi怠工”，对此A社长能理解吗？ 据说，明年世界经济将比今年更糟。朝鲜无核化协商、美中贸易战争、美国大选等影响韩国经济的“危机雷管”也隐藏在暗地里。比起明年用自己独到的理论全副武装，比着床铺，像剪断人腿一样猛扑过来的“黑板经济学者”，在饭店、市场、企业和工厂等现场寻找克服危机的头绪的公务员、政治活动家，哪怕多增加一名也是好的。

한국어