Facebook：“泡菜是明年全球流行趋势之一”. December. 14, 2019 07:37. by 任寶美 bom@donga.com. 12日(当地时间)，据美国CNN报道称，Facebook预告了泡菜的世界流行趋势。 Facebook今天指出，明年流行的潮流包括“柔软的素食主义者”“牛奶浴”“泡菜”“80年代复古”等。这是以世界13个国家Facebook用户共享的帖子为基础预测的《2020 Topic&Trend报告书》中的内容。 根据国家分析的今年报告书中，泡菜出现在澳大利亚篇。报告说，澳大利亚是引领世界健康潮流的国家，许多人都在寻找发酵食品，如泡菜或克非尔(保加利亚等东欧山区用羊和山羊奶制成的发酵酒)。报告接着补充说，“最近在美国，人们也经常吃澳大利亚的鳄梨(牛油果)烤面包片。这次美国人也可能追随澳大利亚的流行趋势。泡菜不仅仅在韩国人的饮食里少不了，现在已经被介绍到了美国。” 报告书还预告了因为担心动物饲养带来的环境污染，所以主要吃素食，但偶尔还会吃肉类的“极权主义”运动、名人们推崇的牛奶沐浴、千禧一代之间的“80年代复古文化”等的流行。只对美国用户进行调查的去年报告书中，曾预测“零浪费经济(垃圾减少运动)”、推理型恐怖电影、ASMR(意为自发性知觉高潮反应•Autonomous Sensory Meridian Response)、健康Soul Food等将在今年成为潮流。

한국어