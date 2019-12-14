征服全世界的《小王子》诞生记. December. 14, 2019 07:37. by 金基润记者 pep@donga.com. “没什么。只是个把事情放在心上上路的小家伙。” 1942年，在美国纽约一家餐厅吃午饭的圣德克旭贝里在白色餐巾纸上开玩笑地画着一幅画。据说，当时一起吃饭的人问他画什么时，他做出了上述回答。 他随手涂画的小家伙后来成了“小王子”，与全世界的读者见面。把作品的情节和文学意义原原本本地讲出来，也许就是浪费时间。截至目前，已被翻译成250多种语言，销售超过1亿册的名著的特别版《加利马尔版》已在国内翻译出版。明年是作家诞生120周年，因此意义更加深远。 《加利马尔版》是以出版法语初版的加利马尔出版社的名字命名的特别版。2013年出版社为纪念作品出版70周年，推出了介绍作家生活和作品诞生的书。 书大致分为三部分。第一章加入了大量关于作家的报刊、插图资料、文献、信件等，对作品的诞生过程进行了细致的梳理。第二章转载了原著，最后一章刊登了所谓“小王子”粉丝，有专家之称的法语圈教授、作家的评论。 有趣的是，其中的第一、第三章包含了在韩国很难接触到的资料。第一章中，密密麻麻地记录了从作者随手涂画的插图、便条、练习笔记，到他在美国活动时所经历的插曲，以及身边人的证言等。曾与圣德克旭贝里有来往的美国记者西尔维亚•汉密尔顿说：“他给我们讲了一个尚未开始的‘小王子’的故事。圣德克旭贝里委托我进行研究和批评。”提出“一起在作品中画画吧”建议的汉密尔顿，也许他对作品的贡献比我们想象的要大。 第三章从学术角度论述了作品的主题、关系和文明。虽然是学术性的，但是以书中的场面为例进行说明，读起来比较顺滑。也许有人会认为，刊登作品的第二章会被忽视。但是这种担心根本没有必要。先读另一章后，自然会读第二章。精美的童话插图更增添了阅读的韵味，法国文学专业人士兼美术评论家的译者补充的丰富的注释有助于读者更好地理解。

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