出口依赖度高的韩国经济有望得到喘息. December. 14, 2019 07:38. by 周愛眞, 朴湧 jaj@donga.com,parky@donga.com. 随着美国和中国的贸易纷争达成第一阶段协议的消息传开，对出口依赖度较高的韩国经济也有望得到喘息。但有观察人士认为，今后谈判可能再次陷入僵局，现在还不能掉以轻心。 韩国政府和经济专家们13日表示期待，通过此次美中协议，韩国经济的不确定性将得到一定程度的缓解。产业通商资源部的一名有关人士表示：“这是达成协议的第一步，可以解释为，这是全球通商环境不再恶化的积极信号。”企划财政部经济分析课长洪敏锡（音译）也评价称：“如果美中贸易矛盾得以圆满解决，之前通过多种途径对韩国经济产生负面影响的因素将得到消除”，“明年从对外条件方面来看是积极的。” 最令人期待的是出口能够找到出路。韩国的出口从去年12月起连续12个月减少。友利金融经营研究所在最近的报告中分析称：“今年1月至9月韩国在贸易前10位国家中出口减幅（-9.8%）最大，受美中贸易战争的影响最大。”韩国银行总裁李柱烈也在今年10月分析称：“受美中贸易纠纷的影响，今年韩国经济增长率下降了0.4个百分点。”韩国对华出口比重较高，因此在美中贸易纷争中尤为脆弱。去年韩国的总出口中，对华出口占26.8%。 不过，虽然通过此次协议打开了解决争端的闸门，但美中两国的矛盾并没有完全消除，从这一点来看，仍然存在着忧虑。也就是说，虽然美国和中国各自政治上的利害关系相吻合，达成了第一阶段的协议，但两国争端随时都有可能再次爆发。外媒认为，此次协议只不过是急于取得政治成果的两国政府的“迷你交易”。这是因为，美国总统特朗普把从中国获得的大规模农产品购买承诺宣传给核心支持层农民，中国国家主席习近平则主张，为了扶持经济，得到了必要的关税下调。 为了眼前的“迷你交易”，将敏感话题推到次要位置，这也使得今后的谈判前景暗淡。这次没有处理两国尖锐对立的中国向国营企业支付补贴的问题，没有处理禁止向美国企业强制要求技术转让等难题。在美国，有分析指出，特朗普总统在关税这一核心谈判筹码上过分让步，在今后的谈判中难以再让中国作出让步。”现代经济研究院经济研究室长朱元（音译）表示：“谈判现在只是开始阶段，今后还要继续观察。”

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