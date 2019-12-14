研究：“朝鲜可能把宣布无核化谈判结束作为圣诞礼物”. December. 14, 2019 07:38. by 申나리 journari@donga.com. 韩国国家情报院下属的国策研究机关预测，如果今年内不能实现朝美对话的戏剧性逆转，朝鲜将在本月下旬举行的劳动党第五次全体会议上宣布朝美无核化谈判结束。 韩国国家安全战略研究院13日在首尔广场酒店举行《2019年局势评估和2020年展望》记者会，并做出了上述表示。研究院强调，朝鲜此前预告的“圣诞礼物”不一定是军事挑衅，也有可能是言语威胁，有必要关注朝鲜是否会发表与美国有关的立场。责任研究委员金仁泰（音译）表示：“去年4月党中央委员会第三次全体会议上正式发表了‘中止核试验、试射洲际导弹’，若没有采取任何措施就发射（洲际导弹），那么也要考虑对内因素，制造发射的名份。”研究院表示，短期内朝鲜可能会采取恢复核活动、维修火箭试验场等低强度措施。 研究院一名相关人士进一步分析说：“朝鲜很大程度上可能是打算以最近集中释放的信息为基础，终止对美国的无核化对话，并试图将今后的谈判发展成为核裁军谈判。” 研究院15日表示，以美国副国务卿提名人史蒂芬·维根访韩为契机，朝美有可能在板门店举行接触，但前景不容乐观。研究院学术合作室长李秀炯（音译）表示：“朝鲜不想先打破朝美对话的局面，如果拒绝美国的对话姿态，那么朝鲜的责任就会增大”，“虽然朝美见面的可能性很高，但是期待僵硬的朝美关系出现逆转就有点过了。” 有人认为，韩朝关系的原地踏步将会持续一段时间，如果朝美关系紧张，为了缓解南北之间的军事紧张，朝鲜也有可能提议举行南北军事当局会谈。责任研究委员金一基（音译）表示，“我认为祖国和平统一委员会委员长李善权和统一战线政策室长金圣惠明年可能会登场”。他认为，祖国和平统一委员会委员长的继任者将于明年4月左右确定。

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