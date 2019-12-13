价值793亿韩元的克里姆特画作在垃圾袋中被发现. December. 13, 2019 07:35. by 任寶美 bom@donga.com. 本以为失窃的古斯塔夫•克里姆特的作品时隔22年再次出现在美术馆的墙缝里。 意大利安莎通讯社10日(当地时间)报道称，在皮亚琴察的里奇•奥迪现代美术馆发现了疑似1997年丢失的被推测为是克里姆特《女人的肖像》(照片)的作品。 据《每日电讯报》报道，当天，美术馆园艺工人在清理建筑外墙的爬山虎时，发现了贴在墙上的金属板。 打开后，看到了连接建筑内壁和外墙的缝隙，里面有黑色袋子。园艺工人说：“刚开始还以为是垃圾。”美术馆副馆长劳拉•邦潘蒂说：“从作品背面的私吞封条或印章来看，这似乎是真品。这好像成为了最好的圣诞礼物。”如果是真品，其价值估计将达到6000万欧元(约793.0692亿韩元)。 皮亚琴察文化咨询委员会负责人不排除小偷偷盗作品后重新将其放回的可能性。这名负责人在共和广场说：“在失窃事件发生后，我们立即对当时的美术馆、庭院的所有地方进行了仔细搜查。最奇怪的一点是作品的状态非常好。我看不出它在那里呆了22年。” 《女人的肖像》在消失约10个月前的1996年，被披露是克里姆特在其他作品上所画的唯一作品，一度成为话题。当时X射线分析结果显示，《女人的肖像》是被推测是在1912年失窃的克里姆特的另一部作品《年轻女人的肖像》上面画的画。

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