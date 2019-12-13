美国对朝鲜的洲际导弹威胁亮出“洲际导弹对抗牌”. December. 13, 2019 07:35. by 朴湧 parky@donga.com. 在当地时间11日在纽约举行的安理会会议上，美国对朝鲜的挑衅动向进行了强烈的警告。特别是，美国还提到了特朗普总统此前一直默认的发射短程弹道导弹的问题，暗示了改变对朝接近方法的可能性。 美国驻联合国大使凯利·克拉夫特当天在安理会会议上表示：“朝鲜仅今年就发射了20多枚弹道导弹”，“弹道导弹与射程无关，都妨碍地区安全与稳定，明显违反了联合国安理会决议。”自朝美举行核谈判以来，美国没有对朝鲜发射短程弹道导弹进行强烈的应对，而是警告了对美国有直接影响的远程导弹的发射和核试验。克拉夫特警告说：“这种行动将带来危险，将导致为未来寻找更好道路的机会之门关闭。”但他表示：“如果朝鲜出面谈判，我们做好了灵活应对的准备”，敦促朝鲜改变态度。 据悉，美国对朝政策特别代表、副国务卿被提名人史蒂芬·比根当天也会见了安理会理事国代表，就朝鲜问题表达了目前状况的严峻性。 美国连日来派遣主力侦察机到韩半岛加强对朝监视，12日在加利福尼亚州范登堡空军基地附近设定了禁飞区。观察人士认为，这可能是为应对朝鲜高强度挑衅的威胁，即将发射“民兵-3”洲际弹道导弹。有分析称，“话对话”的对抗有可能演变成“远程导弹对洲际导弹”的对抗。 美国空军当天通过航空告示，从范登堡基地向太平洋方向设定了六角形形态的禁飞区域。最远的地方距离基地1000公里左右。今年5月至10月，美方在范登堡基地进行了多次“民兵-3”的试射。

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