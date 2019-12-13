包含朴恒绪成功记的书籍出版等热潮仍在持续. December. 13, 2019 07:35. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “米丁克”朴恒绪主教练(60岁)和越南22岁以下国家代表队球员们乘坐的专机于11日晚抵达越南河内的内排机场。数千名球迷来到机场迎接60年来首次夺得东南亚(SEA)足球锦标赛冠军的英雄们。在掌声中走下专机的朴教练在收到祝贺花束后露出了灿烂的笑容。 回国后，代表团乘坐大巴前往总理公馆。乘坐插有越南国旗和太极旗的摩托车、拖拉机等的粉丝们紧跟大巴。越南媒体通过网站实时转播了代表团的移动情况。代表团在警察护送下抵达公馆，与越南总理阮晋勇一起享用了由鲟鱼、炸鸡咖喱等组成的晚餐。 朴教练表示：“将冠军荣誉献给越南人民。决赛前，总理寄来的信也给了我力量。正是因为有了这么多的助威，球队才最终获得了冠军。”信中说，“所有越南人都和你们在一起”。阮总理回应说，“这次胜利将为越南的发展带来灵感。” 在越南，包含朴教练的成功战略的书也成为了话题。越南媒体《ZING》报道称，“去年出版的《朴恒绪的管理风格—商业成功的秘密》再次受到关注。书中包含了朴教练对待球员的秘诀和他的生平事迹。”越南在线书籍销售网站上出现了“这是一本有助于企业经营的书”“朴教练的成功给60岁前后的同龄人带来了自信”等评论。 去年10月与越南选手在韩国进行转地训练后，获得铃木杯冠军的朴教练为了找回美好的回忆，将访问故国。朴教练将于14日和22岁以下国家代表队一起前往庆南统营，进行转地训练一直到本月22日。这是越南为首次进军奥运会做准备。越南队在将于明年1月在泰国举行的亚足联23岁以下足球锦标赛上被分在D组(韩国C组)。16个国家参加，分成4个小组进行小组赛，各小组前两名进入八强，展开淘汰赛较量。2020东京奥运会的参赛权包括东道主日本在内共有4张。如果届时日本队进入4强，那么前四名都将获得参赛权，但如果拥有自动参赛权的日本队被挡在4强之外，那么只有获得前3名的球队才能获得参赛权。

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