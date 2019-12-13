尽快结束用于议会选举的内阁改组，整顿公职纲纪. December. 13, 2019 07:37. . 国务总理李洛渊的继任人选正经历阵痛。据悉，五选议员丁世均代替一度崛起的金振杓进入了总理人选必要的验证阶段。也有传闻称，李洛渊将继续留任。当初总理和前法务部长曹国的后继人选一起进行的构想，也以单独指定法务部长候选人而告终，而且新任总理候选人的周内宣布事实上也已告吹。 在这种情况下，文在寅总统昨天更换了关税厅厅长金荣文和山林厅厅长金在贤等3名次官级官员。他们虽然是现政府上台初期任命的部门负责人，但部分人很有可能作为执政党候选人参加明年的4·15议会选举。由于总理人选出现分歧，而且几位部长的更迭也出现差池，因此他选择了不经过国会人事听证会的次官人事调整的迂回路线。这种内阁改组的混乱局面预计将持续到除地方自治团体长以外的公职人员的辞职时限明年1月16日。 党政内外早就传出李洛渊参加议会选举的传闻。几名政府部门负责人随时在战略选区舆论调查中与在野党候选人展开竞争。在对人事方向特别敏感的公职社会，只要传出部门负责人的更迭说，百倍警惕地放下手中的工作是家常便饭。如果包括总理室在内的部门负责人被卷入改组内阁的传闻中，部门间的业务调整就会被排除在关注之外，公职社会也必然会陷入“伏地不动”的局面。越是推迟改组内阁，反复出现混乱，国政就越会失去方向，只能停滞不前。 从时间上看，年底年初是总结全年、制定新年主要工作计划的关键时期。在这种局面下，地方自治团体高层人员和公共企业高层人员为了参加议会选举纷纷辞职，情况十分混乱。即使议会选举再重要，政府也要毫不动摇地抓住国政的中心，这样才能让国民安心地工作。青瓦台应尽快结束内阁改组混乱局面，切断国政漏水的可能性。特别是，就前蔚山市长金起炫涉嫌下命调查问题，政府介入选举的争议成为政治争论焦点的情况下，必须整顿松懈的公职纲纪，坚决杜绝公务员介入选举。

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