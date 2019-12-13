朴恒绪行，希丁克不行的原因到底是什么？. December. 13, 2019 07:36. by 频道A体育编辑=尹胜玉 touch@donga.com. 越南队主教练朴恒绪在东南亚(SEA)足球锦标赛比赛中确定夺冠的瞬间，不由得让人想起胡斯•希丁克教练的脸庞。希丁克是在2002年世界杯上带领韩国实现4强神话的名帅，也是给当时的国家队首席助教朴恒绪带来很多灵感的老师。但是在今年9月输给朴教练执教的越南队后，希丁克离开了中国国奥队主教练的位置。当时距离他就任刚好一周年。是什么让朴教练和希丁克的命运“冰火两重天”？ 越南队现在已经成为了一支可怕的球队，但两年前朴教练上任当时球队还只是一群乌合之众。训练结束后，助理教练和主教练站出来整理设备，而球员们只在一边冷眼旁观。用餐时间，球员们彼此不说一句话，只是各自玩起了手机。在替补席上等候的替补队员没有看比赛，只是做着别的事情。因此，在东南亚越南也总是处于边缘地位。 最近把越南足球的成功战略编成书的张元载教授(前足球协会技术委员)认为，朴教练打破越南的这种“个人主义”是重要原因。朴教练为了团结球队，不让球员拿着手机来吃饭，还让他们互相对话。违反就罚款。拥有同样实力的球员，都会挑选出善于融入球队的球员。他以尊重本人的领导能力赢得了球员们的心。全队配合越来越好，战术能力也有所改善。就这样开始尝到胜利的滋味，然后势如破竹一发不可收拾。 实际上，随着现代足球在战术上变得复杂，空间得到广泛使用，球员之间的顺畅沟通和协作正在决定比赛胜负。越南队的胜利也缘于此。像孙兴慜这样效力欧洲顶级联赛的球员也不停地向队友“竖起拇指”，因为他们知道一个人根本无法取胜。 所以，中国足球在徘徊。阿里巴巴创始人马云日前在公开场合指出问题所在，“中国足球一塌糊涂。选手们根本不会‘合作’。”实际上，中国球员常常单打独斗，并且只会把责任推给别人。上月在世界杯预选赛上(对阵叙利亚队)失利后，前锋武磊(西班牙西班牙人队)说，“因为防守太粗糙，所以输了。”成人代表选手都到这种程度了，那后辈们就更不用说了。 希丁克也无力改变这样的中国足球。中国足球界认为，希丁克不是球队的指导者，而只是一名技术员。不理解他组建球队的过程，只要求他取得短期的成绩。这与2002年当时我们忍受希丁克1年零6个月的错误做法完全不同。中国至今仍认为“足球不是文化，而是技术”。因此，就连成年国家队主教练马尔切洛•里皮也离开了球队。 这并不是只限于其他国家足球队的故事。我国也有相当一部分企业因“千禧一代”的个人主义而苦恼。就像足球一样，世界也变得复杂，合作变得更加重要。一个人能解决的问题不多。根据如何消除个人主义的消极方面的程度不同，可能会成为越南足球，或成为中国足球。 从越南足球的例子来看，仔细分析个人主义的产生原因是什么，会造成哪些后果也很重要。体育心理学家把过去越南运动员的个人主义行为分析为一种防御机制。不是没有实力，只是因为没尽全力才输掉比赛。也就是说，个人主义不是失败的原因，而是失败带来的“无力”的结果。因此，我们不应该首先谴责社会的个人主义，而是需要从我们内部的形象开始自省的智慧。

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