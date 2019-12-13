“让暖和一点”，起亚汽车推出搭载语音识别装置第三代K5. December. 13, 2019 07:36. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 起亚汽车12日推出了时隔4年完全变更的车型—第三代K5。此次上市的K5在上个月事前预约后，在21天里共签订了1.6万辆的销售合同，创下了起亚汽车的最高纪录。 起亚汽车表示，此次K5将“观赏乐趣”“乘坐乐趣”“驾驶乐趣”等3种乐趣提升到了一个新的高度。车身前部是起亚汽车设计的象征“虎鼻(老虎鼻子)”散热器格栅，与旧款相比横向宽度得到大幅扩张，具有更加大气、更具存在感的形象。K5的轮距(车轮在车辆支承平面(一般就是地面)上留下的轨迹的中心线之间的距离)和车身全长分别增加了50毫米和25毫米。全高(高)降低了20毫米，变身为动感中级轿车。 此外，该车还增加了语音识别车辆控制功能、空气净化系统等多种便利功能。不仅是“给我开空调”等直观的命令语，即使像“让暖和一点”一样非常口语话的表现，也能准确把握驾驶者的需求，轻松控制便利功能。含微尘传感器的空气清洁系统，无需司机单独操作，也能自动净化空气。 价格方面，分别为汽油2.0车型2351万韩元，汽油1.6涡轮增压2430万韩元，LPi 2.0 2636万韩元，混合动力2.0 2749万韩元(个别消费税3.5%标准)等。

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