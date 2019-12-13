Photoshop修饰脸部，可以交给人工智能. December. 13, 2019 07:37. by 金敏秀 东亚科学记者 reborn@donga.com. 人能够直观地判断事物的形态和特性，但人工智能需要经过复杂的学习过程才能发挥其应有的功能。人工智能要想从影像信息中寻找特征，提取核心信息，分析这些信息并得出正确答案，就要反复学习很多数据。这种人工智能技术适用于需要迅速追踪和判断静止物体或移动物体的无人驾驶汽车等，但大部分都依赖于外国技术。 韩国电子通信研究院12日表示，人工智能研究所视觉智能研究室研究团队开发出了视觉人工智能技术的核心算法。该研究院同时公开了学习视觉人工智能所需的以560种城市环境事物为对象的20万张事物认识学习数据。充分利用该研究院公开的算法和学习数据，就能实现自己想要的服务和新的革新功能，这将成为国内人工智能产业坚实的基础设施。 此次开发的视觉人工智能算法是找出照片中物体的特征，提取信息并进行分析的人工智能技术，通过“VoV网”公开。在容易与开发者共享人工智能算法的网站“Github”上上传代码和使用说明书，通过这种方式实现共享。研究团队还公开了学习视觉人工智能所需的高品质照片数据。数据包括市中心的监控录像所拍摄到的电线杆、信号灯、汽车等。 该研究院视觉智能研究室长朴钟烈（音译）表示：“如果充分利用VOV网，可以实现检测事物、客体各部分分割认识、面部识别等多种功能”，“公开的学习数据也比用单纯的随机事物构成的数据更能有效地实现视觉人工智能的体现和学习。” 研究团队还公开了即使不使用Photoshop等形象编辑专门程序，也能轻松自然地编辑人脸照片的人工智能技术。根据这种人工智能自动编辑技术，只需简单操作，就可以给照片中人物添加本来没有的饰品、发型、表情等。这是一种可以进行多种编辑给脸部照片进行特殊加工的算法。 在该技术中，运用了一种属于深度学习的“GAN”技术。该技术能有效制造逼真的假数据，但缺点是不能完全反映使用者的意图和条件。研究人员完善了这一技术，使用户能够得出自己想要的最佳结果。 如果想使用该技术，只需将人物照片和使用者想要的输入值放入算法中即可。它既适合用户需要的条件，又能自然地塑造出与该照片中周边环境相匹配的形象。朴钟烈表示：“虽然韩国国内的视觉人工智能技术正在快速发展，但现实是国外依赖度很高”，“此次公开相关技术，是想积极支持韩国国内产学研以人工智能为基础构建多种产业生态。”

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