和2002年的韩国一样…连呼“朴恒绪”，越南全境沉浸在恍惚中. December. 12, 2019 07:29. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 宛如一片红色海洋的街道上爆发出喜庆的欢呼声。“越南！冠军！”“谢谢您，朴恒绪主教练！” 随着宣告比赛结束的哨声响起，在夺得曾经的夙愿—东南亚(SEA)锦标赛男子足球冠军的10日晚上，越南全国沸腾起来。日刊《越南新闻》这样描述这一历史性时刻。“实现60年梦想的全体国民沉浸在恍惚中。庆祝的浪潮开始了。” 这是一次强烈的“Di Bao”(越南球迷的街头庆祝动作)。他们全身披着金星红旗(越南国旗)，骑上摩托车或开着汽车，鸣笛，尖叫声几乎席卷了整个城市。也有人挥舞着朴恒绪主教练的肖像画或太极旗，热泪盈眶。越南媒体《Zing》报道称，“这场热闹非凡的庆典活动持续不断，甚至让城市功能瘫痪。” “米丁克”朴恒绪主教练(60岁•照片)再一次给越南带来了深深的感动,成为了国民英雄。由朴教练率领的越南22岁以下国家代表队当天在菲律宾马尼拉举行的东南亚锦标赛男子足球决赛中以3比0完胜印度尼西亚队，获得了60年来的首枚金牌。越南在大赛元年(1959年)曾以“南越南”而非“统一越南”的身份参赛并夺冠。 在河内和胡志明市等大城市，数千人聚集在设置在街头的大屏幕前，展开街头助威。正在河内旅游的朴镇浩(33岁)表示：“越南人一看到韩国人就举手击掌。也有人用韩语说‘朴恒绪，最棒’。”学校、医院等也展开了团体助威战。《Zing》报道说：“在国立医院住院的病人也聚集在电视机前为球队加油。对他们来说，国家队的足球是最好的治疗剂。” 27岁的越南人布杜伊通说：“每次国家队足球比赛日，整个越南都会成为一体。让我们感到自豪，像‘爸爸’一样照顾球员的朴教练是英雄。”朴教练通过给选手们按摩脚部，鼓励失误的选手而不是指责的“爸爸领导力”征服了越南。 朴教练在决赛上上演了另一个动摇越南人心灵的场面。在领先3球的下半场第33分钟，裁判在对方展开粗暴的身体对抗的情况下也没有宣布犯规，因此他向裁判提出了抗议，结果被红牌罚下。越南媒体报道说，“朴教练就像一只保护小鸡的公鸡。” 在足球场上，很有出现大比分领先的球队主教练在抗议后被红牌罚下的情况。朴教练表示，“在3比0领先之后，我产生了能够取胜的想法。但是为了防止选手们和我一样，紧张情绪一下子松懈缓解，所以进行了强烈的抗议。说实话，我并不知道会被罚下。” 11日，朴教练和球员们乘坐专机衣锦还乡。回到越南后，他们来到总理府共进晚餐。奖金也像雨一样不断涌来。据越南新闻媒体报道，越南足协和文化体育部分别拿出30亿盾和10亿盾的奖金。再加上民间企业赞助金，总奖金超过70亿盾(约3.6亿韩元)，预计今后还会增加。朴教练表示：“因为有‘越南精神’(团结、斗志等)才能夺冠。球员们相信球队和自己，回报了国民的支持。” 虽然接连取得了成果，但朴教练似乎仍然保持饥渴。目标是进军2020东京奥运会决赛圈(22岁以下代表队)和2022卡塔尔世界杯最终预选赛(A代表队)。这两者都是越南足球从未达成的成就。朴教练表示：“因为还有很多事情要做，所以不会失去初衷，将全力以赴。”

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