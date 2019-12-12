孙正义投资感下降吗？继“wework”投资失败后，“wag”也进入撤退程序. December. 12, 2019 07:29. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本软银集团总裁孙正义领导的“愿景基金”决定出售伴侣犬散步代理企业“wag”的股份。愿景基金由于投资美国办公室共享企业“wework”（威沃克）、美国车辆共享企业“优步”等失败等原因，今年第三季度（7月-9月）创下了2016年基金成立以来的最差成绩。有分析认为，在这种情况下，孙正义又增加了一个“投资失败”的事例。分析人士认为，由于愿景基金业绩严重恶化，其影响对整个集团形成恶性循环。 美国有线电视新闻网（CNN）10日（当地时间）报道称，“去年在wag投资3亿美元（约合3571亿韩元）的愿景基金决定把所持股份的一半回售给wag”，孙正义似乎正在放弃投资wag。软银还交出了由软银高管担任的wag的董事会席位。CNN指出：“得益于软银的巨额投资，看似要成为新一代信息技术企业巨头的创业公司再次没落。” 软银集团仅今年第三季度就出现了超过7000亿日元（约合76852亿韩元）的赤字。这是因为这一期间仅愿景基金就亏损9702亿日元。分析人士认为，手机和电信业等主业成绩尚属良好，虽然能够弥补部分愿景基金的损失，但毕竟有限。 一直以来，愿景基金的投资选择完全依赖于孙正义的感觉。他喜欢投资意味着企业价值超过10亿美元的非上市企业的“独角兽”企业。这就是为什么以9月末为基准，软银向韩国Coupang、美国优步、威沃克、Slack、中国滴滴出行等全世界88家创业企业投资了约707亿美元的原因。不过，优步和威沃克的亏损严重，Coupang也没有取得什么成绩。 “独角兽”企业由于其特点，业务环境变化剧烈，业绩和企业价值波动也不可避免。似乎反映了这一点，今年年初，威沃克的企业价值还达到了470亿美元，但最近却下降到了80亿美元。原本想通过首次公开募股募集资金，但由于对收益性的怀疑性分析出台，被无限期推迟。最近甚至出现了破产论。孙正义向威沃克投资了103亿美元。 优步同样亏损累累，今年5月首次公开募股后市值缩水330亿美元。第三季度的净亏损额也达到11.62亿美元，比去年第三季度（9.86亿美元）的亏损幅度更大。愿景基金对优步的投资金额也达到了93亿美元。 日本时事周刊《AERA》上个月报道称，“孙（正义）总裁是会计专家，不是人工智能等IT领域的专家”，对他的投资实力提出了质疑。 另一家经济周刊《东洋经济》则指出，“核心是威沃克业绩的恢复”，“要服务升级，让金融市场和投资者看到它不是单纯的房地产租赁公司”。 在这种情况下，孙正义依然充满信心。他在11月6日的记者会上表示：“业绩糟糕透顶。我心情很差。我要反省”，“（不会因为投资企业的业绩低迷）而退缩。将按计划推进愿景基金II的推出。”他还强调：“任何企业都没有‘百战百胜’。”他以在说明自己的投资方式时喜欢引用“昆虫”而闻名。孙正义强调：“即使地球出现巨大行星撞击，昆虫（初创企业投资处）也会存活下来。在那里开始就可以了。”

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