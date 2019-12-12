贪婪的国会不但没有牵制预算，反而增加了10万亿韩元瓜分款. December. 12, 2019 07:29. . 比今年增加9.3%的513万亿韩元规模的明年预算案前天晚上在国会获得了通过。与文在寅政府最早制定的2018年预算规模428万亿韩元相比，这是连续两年实现9%以上增长、足足增加85万亿韩元的超大型预算。尽管如此，在国会审议中只削减了1.2万亿韩元。去年12月确定470万亿韩元预算时，削减额5.2万亿韩元也被批评为太少，但今年远不及这一水平。举行议会选举的年份的预算善心很强，因此比往年需要更多的削减，但只是装出一副削减的样子。 议员们增加了现有的预算，又制定了没有的预算。共同民主党代表李海瓒的选区世宗市地区交通安全环境改善事业比政府方案的9.5亿韩元多出了5.12亿韩元。国会预算决算特别委员会委员长、自由韩国党政策委员长金在原议员的选区龟尾-军威-义城区的国道建设项目中，分配了比政府方案170亿韩元多出50亿韩元的预算。民主和平党院内代表赵培淑为选区争取到了政府案中没有的全北益山弥勒寺景区建设预算7.25亿韩元。国会以这种方式比政府计划足足增加了10万亿韩元，之后才削减了1.2万亿韩元。 更何况，预算磋商过程一团漆黑，执政党和充当跑腿的众多小野党之间到底进行了什么瓜分，全然不知。虽然预算案的处理几乎没有顺利进行的年份，但往年朝野在预算结算委员会上经过一番周折才达成协议的方案被提交到了全体会议。预算结算委员会是国会的正式机关，因此虽有不足，但总算留下了修改的根据。但是，这次出现了稀罕的事情，由共同民主党和正未来党党权派、正义党、民主和平党，尚未具备政党条件的新党组成的名为“4+1协议体”的任意团体修改的预算案被提交到全体会议，就得到了通过。这个协议体没有留下任何资料。分得的预算今后要逐一拿出来没收。 国会的任务是牵制政府。在使用国民资金的预算中更是如此。但执政党不但没有牵制和监督，反而忠实地扮演着“政府侍女”的角色，在这种情况下，无论执政党还是在野党，实势议员们都只顾个人利益，暴露出不知廉耻的行径。选民们应该记住把国民当作冤大头、对任何批评都充耳不闻、赤裸裸地贪婪的他们一个个，并做出严正的审判。

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