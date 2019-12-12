大师的建议. December. 12, 2019 07:30. . 有影响力的人的话会改变某人的人生。19世纪，美国画家柴尔德•哈萨姆因法国著名画家的一句话而成为画城市风景方面的画家。这幅画是他第一次画的城市风景画。究竟是法国画家说了什么，他才画出这样的冬季风景画呢？ 画中，衣着考究的人们走在积雪的公园里。穿着最新流行服装的妈妈和孩子们暂时停下脚步，观看鸟群。高楼大厦和车水马龙的繁忙道路与被夕阳染红的幽静公园形成鲜明对比。画描绘了他工作室附近的波士顿公园的风景。波士顿公园建于1634年，是美国历史最悠久的公园。原来原是放牛的原野，但在画这幅画的时候，又重新改成了市民公园。同一时期安静的住宅区公园旁的街道也变成了大厦林立的商业区。不仅是建筑物，街上的电车、路灯、栅栏也都重新整修。画家试图通过正在开发的波士顿中心街的形象，把正在变化的美国城市充满活力的形象融入画幅中。 当时26岁的哈萨姆是从插画家转行当画家不久的新人。他从1880年代中期就开始画城市风景，这纯粹是因为法国画家让-勒翁•杰罗姆的建议。“环顾四周，画出你看到的。要相信布鲁克林大桥比罗马的圆形露天剧场(斗兽场)更有价值，现代的美国比古代的装饰品更出色。”杰罗姆本人是固守传统的新古典主义画家，但他要求追随法国美术的美国画家们寻找属于自己的主题。 大师的肺腑之言深深铭刻在哈萨姆的心中。此后，他通过留学法国学习了印象主义，但并未成为追随者。虽然受到印象主义画风的影响，但他一生都不忘刻画自己所属的社会风景的美国画家的身份。

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