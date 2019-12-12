美军归还四处基地，龙山基地也开始进行归还磋商. December. 12, 2019 07:30. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韩国政府11日收回了韩美很久以前就已达成协议但迟迟没有回收的4个驻韩美军基地。韩美还决定启动归还龙山美军基地的程序。 韩国国防部和外交部等在当天举行的联合新闻发布会上表示：“政府11日与美国举行了《驻韩美军地位协定》联委会会议，就上述内容达成了协议。”政府收回的4个基地分别是：Market基地（仁川市富平）、Eagle基地和Long基地（两处均为江原道原州）、Hobby Share基地射击场（京畿道东豆川）。这四处基地在2009年至2011年间关闭，韩国政府随后与驻韩美军就归还基地问题展开了磋商，但由于韩美两国在净化基地污染费用问题上存在分歧，这些地方一直处于搁置状态。 韩国政府的方针是，除归还基地外，将继续就净化环境污染的费用问题与美国进行磋商。但有分析指出，如果先归还基地就由韩国承担污染净化费用，这种先例此次也会再次出现。据韩国政府推算，4个基地的净化费用约为1100亿韩元。 美第八军司令部等大部分驻扎部队都前往京畿道平泽，首尔龙山基地也启动了归还程序，但是预计将围绕污染净化费用问题持续进行拉锯战。也有人分析说，就提前归还驻韩美军基地问题，韩国政府为了减轻美国增加防卫费分摊额的压力，提出了将污染净化费用作为谈判筹码。

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