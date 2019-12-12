“读书狂”比尔-盖茨：“今年沉迷于小说”. December. 12, 2019 07:30. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 从2012年开始一直在自己的博客上公开“年末推荐图书”的微软(MS)创始人比尔•盖茨发表了“今年冬天值得读的5本书”。他解释说，“这本书让我可以探险其他世界。”据悉，盖茨每年阅读50多本书。 盖茨创始人10日首次推荐美国黑人女小说家塔亚里•琼斯的《美国婚姻》，他说，“今年好像比往年更多地读小说。”该小说讲述了因丈夫的冤屈和错误审判而面临悲剧的美国南部黑人新婚夫妇的故事。这被认为是显示在现代美国社会种族歧视依然存在的优秀作品。前总统巴拉克•奥巴马和广播人奥普拉•温弗瑞去年也把这本书作为推荐图书。盖茨创始人发表感想说：“完全沉浸在悲剧般的爱情故事中。” 美国女历史学家吉尔•勒福尔写的《那些真相》排在他的推荐图书第二位。盖茨创始人说，“在只有800页的书中，讲述了美国的所有历史。这是最正直、最不萎缩的真实，所以很自信地推荐。”他还提到了自己最喜欢的作家之一，加拿大环境专家、曼尼托巴大学教授瓦茨拉夫•斯米尔撰写的《成长》一书。 盖茨创始人还推荐了美国加利福尼亚大学教授马修•沃克撰写的科学领域的图书《为什么我们要睡觉》，称“这是讲述人类行动的书中最有趣的”。美国教育专家戴安•泰伯纳撰写的子女指导书《有准备的人》也被列入了他的推荐目录。

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