斯特拉斯伯格签下超大型合同，波拉斯在柳贤振身上寄予厚望. December. 11, 2019 07:29. by 金培中 wanted@donga.com. 被誉为美国职棒大联盟(MLB)自由签约选手(FA)市场最大热门之一的史蒂芬•斯特拉斯伯格(31岁)将继续身披华盛顿国民队的队服。华盛顿队向斯特拉斯堡开出了历代FA投手的最高报价，最终成功让后者在合同上签字。 美国职棒大联盟官方网站(MLB.com)等美国当地媒体10日报道称，“华盛顿队在美国圣地亚哥举行的冬季聚会上与斯特拉斯堡方面就合同达成了协议。合同规模为7年2.45亿美元(约2918亿韩元)。”在2019年常规赛取得18胜6负、平均责任失分3.32分之后，在季后赛中带领华盛顿队队史首次夺得世界大赛(WS)冠军的斯特拉斯伯格在赛季后宣布放弃“4年1亿美元”的剩余合同，投身FA市场，最终他以这样的方式(签下超大合同)继续留队。 斯特拉斯伯格的合同是刷新现有投手们在FA市场签订的总额、平均年薪规模的“大发”合同。以总额为准，之前的最高纪录是2015赛季后大卫•普莱斯(34岁)与波士顿红袜队签订的2.17亿美元规模(7年)合同，平均年薪最高纪录是杰克•格林基在2015赛季后与亚利桑那队签订的6年2.0650亿美元的合同，平均年薪为3440万美元。斯特拉斯堡的平均年薪为3500万美元。 不过，有评论认为，斯特拉斯伯格的合同只是序幕。随着进入30岁的斯特拉斯伯格推翻最近不愿意与投手签订长期合同的MLB FA市场的趋势，今后很有可能出现许多出乎预料的巨额合同。 排在第一位的是盖瑞特•科尔(29岁)。当地媒体认为，斯特拉斯伯格的最好合同记录很可能很快被科尔打破。虽然只获得了WS亚军，但是作为休斯敦太空人队王牌投手的科尔也以20胜5负、平均责任失分2.50的成绩表现活跃。在被称为“本垒打时代”的MLB的“投低打高”倾向下，他制造了326个三振(全体第1位)，展现出了用力量压制击球手的令人印象深刻的面貌。有当地报道称，科尔被纽约洋基队开出了与斯特拉斯伯格相同的条件，但他没有立即接受。 以0.319击球率、34个本垒打、126打点，协助斯特拉斯伯格和华盛顿夺冠的3垒手安东尼•伦登(29岁)的合同也尚未公布。伦登是FA市场上的野手中不可动摇的NO.1。 主要FA也以超出当初预想的条件陆续签订了合同，这对寻找新球队的柳贤振(32岁)将是一个利好。与2019赛季的柳贤振(14胜5负、平均责任失分2.32)相比表现略显不足(11胜8负、平均责任失分3.96)的杰克•惠勒(29岁)以5年1.18亿美元规模与费城费城人队牵手成功。迈克•穆斯塔卡斯(31岁)也与辛辛那提红人队签订了一份为期4年6400万美元的合同。本赛季穆斯塔卡斯的成绩单是击球率0.254、35个本垒打、87打点。有评价认为，与成绩单相比，合同规模非常破格。斯特拉斯堡、穆斯塔卡斯的经纪人和柳贤振一样，都是斯科特•波拉斯。波拉斯的“黄金手”现在正为柳贤振四处奔走。

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