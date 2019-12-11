韩江时隔三年之后终完成“雪三部曲”. December. 11, 2019 07:30. by 李雪 snow@donga.com. 韩江小说家(49岁•照片)去年在公开场合时常吐露对于作品收尾的困难。也就是说，完成《少年来了》、《白》和《雪三部曲连载小说》的作品执笔并不容易。让作家费时费力的小说终于面世了。季刊《文学村》冬季号发表第一集的长篇小说《难说再见》。 主人公是被解读为作家第一人称叙述者(persona)的小说家k。自2014年发表讲述屠杀事件的作品后，k某一直饱受噩梦的折磨。如同坟墓一般的数千棵原木上，蔚蓝的波涛侵袭而来，k某在无法拯救坟墓的无力感中挣扎着逃离了那里。 四年过去了，k通过朋友仁善听到济州4•3事件，长时间以来的噩梦成为现实，而不是预言。不去照顾手指受伤的仁善，而是为了照顾仁善养的鸟踏上去济州岛的路。k某想起了某天仁善所讲述的仁善母亲的故事。 “(母亲)对年幼的姐妹最终找到家人的尸体并办丧事的过程，以及后来她们以怎样的毅力和幸运活下来，都没有谈及。只是说到了那雪。” 小说详细描写了k某过去在写作品时所遭受的心理痛苦。为不给家人带来黑暗的影响而努力或经历胃痉挛、偏头痛的样子，让人联想起韩江小说家执笔写《少年来了》时的样子。像k一样，韩江小说家也是《泉边》杂志记者出身。《少年来了》是讲述5•18民主化运动的作品。 文学评论家姜智熙表示：“做着出现坟墓的噩梦的k某受仁善的委托前往济州岛照顾幼鸟，这似乎是在描写从集体死亡向个别生活过渡的过程。坟墓、木块、雪酝酿的精干形象给我留下了深刻的印象。” 时隔3年发表的此次作品将分两集进行介绍。文学村文学1组组长李尚述(音)表示：“刚开始预想是中篇，但分量变长后转向了长篇。计划在明年上半年出版雪三部曲连载小说集。”

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