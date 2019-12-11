美国请求安理会开会，朝鲜挑衅将招致勒紧命脉的制裁和压力. December. 11, 2019 07:30. by 李哲熙记者 klimt@donga.com. 联合国安理会11日将讨论应对朝鲜最近挑衅行为的对策。这是因为美国最近要求安理会讨论朝鲜接连挑衅和追加挑衅的可能性。这是美国时隔2年再次要求安理会召开有关朝鲜的会议。前年年底国际社会以“极限施压”应对朝核、导弹挑衅的局面似乎再次上演。 一段时间以来，美国没有把朝鲜的短程挑衅视为问题。理由是朝鲜没有进行核试验或远程导弹发射等越过“红线”的挑衅。与欧洲国家在安理会谴责朝鲜发射导弹不同，美国一贯没有回应。当初的10日，欧洲国家也曾要求讨论朝鲜人权问题，但美国一直保留立场。但是，随着朝鲜宣布“重大试验”等大型挑衅呈现面前，美国开始转向积极应对。 如果安理会召开会议，预计将讨论追加制裁等遏制朝鲜挑衅的对策。预计朝鲜会发出“不能打破谈判局面”的警告信息。联合国发言人杜贾里克9日也再次要求朝鲜与美国恢复工作磋商。同时，此次会议将成为敦促中国、俄罗斯等对朝友好国家加强松散的对朝制裁、共同参与追加制裁的契机。 朝鲜设定“年底时限”强化对美威胁，也与联合国制裁带来的痛苦和焦虑不无关系。虽然连日发出好战言辞并强调自力更生，但这只不过是虚张声势而已。朝鲜前天还通过高级别官员，毫不掩饰地对特朗普总统进行刻薄的批评，并强调了金正恩的“沉默”。“我们的国务委员会委员长还没有表明任何立场，也没有使用嘲讽和刺激的表达方式。” 最终朝鲜希望的是悬崖边上的妥协，也就是朝美首脑之间的谈判。金正恩可能迫不及待地希望特朗普总统能发来亲笔信。如果是不可预测的特朗普总统，也有可能答应，但朝鲜要求的解除制裁或保障安全，如果没有朝鲜的完全无核化，是不可能实现的。更何况，如果公开威胁并期待某种补偿，那就是在自掘坟墓，而金正恩面临的只会是进一步勒紧命脉的压力和制裁。

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