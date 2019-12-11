智异山山脚下出现“准音乐剧明星”. December. 11, 2019 07:31. by 姜正勳 manman@donga.com. 向往成为“大韩民国最高治愈城市”的智异山山脚水碾谷出现了准(预备)音乐剧明星。他们喷出的热气一下子融化了大雪严寒和德裕山风雪。 本报2007年启动的人气青少年文化艺术教育节目《朋友啊！文化艺术与游乐—我也是韩流明星》的第51个活动于9、10日在庆尚南道咸阳郡西上中学(设初中和高中部，校长黄周浩)和咸阳女子中学(校长具英淑)接连举行。26日将在居昌仓洞小学进行同样的活动。 10日下午1点半，咸阳邑咸阳女子中学木莲馆。该校200多名学生用1个小时认真学习音乐剧《咱们镇子》。编舞和舞蹈指导由通过海外演出获得专业性认可的K-POP音乐剧组合“Luminous”负责。学生们欢快的身姿和活泼的笑容充斥着体育馆。接着从2点半开始，学生们参加了音乐剧的舞蹈对决和学校介绍。给K-POP添加了故事情节，所以趣味和感动很大。 Luminous团员们的高水平演出赋予了未来K-POP明星们很大的动机。演出最后，学生们画圆，高擎蜡烛，放低姿态，高喊“老师，我们爱你”。对老师一年的辛勤教诲表示感谢的同时，也表达了坚定面向未来的决心。 此前的9日下午，70多名学生在西上中学体育馆度过了欢乐的时光。在演出中介绍学校的西上中学初三学生朴成贤、西上中学高二学生韩秀林说：“在学校第一次接触了K-POP音乐剧演出。真的很有意思。”梦想成为K-POP明星的西上中学的张世莉(16岁)开心地笑着说，“我会努力在不久的将来登上舞台。” 黄校长评价道，“因为是学生和演员们在一起表演的舞台，所以感觉很好，特别是怀着对老师的感恩之心进行的烛光表演非常令人感动。”教导主任金成熙也报以热烈的掌声。咸阳邑出身的总导演，同德女子大学广播演艺系教授金春京表示：“希望学生都能以主人公的觉悟培养自尊心，成为思考未来的机会。” 庆尚南道教育厅(教育监 朴钟勋)正在与本报、东德女子大学共同企划该节目，通过音乐剧教育提高合作心和自尊心，使其成长为健全的文化市民。在庆尚南道，2012年在昌原、2013年在晋州、2014年在昌原(马山)和河东、2017年在梁山、2018年在山清进行了学生音乐剧，受到了好评。以前，放假期间通过面试选拔的学生在学习音乐剧后登台表演，但今年改为全校学生体验和指导节目。

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